Pakistán agradece a Donald Trump la extensión de la tregua con Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país desempeña el papel de mediador en la guerra entre Estados Unidos e Irán, celebró la prórroga del alto el fuego anunciada por Donald Trump.

"Agradezco sinceramente al presidente Trump por haber aceptado amablemente nuestra solicitud de prolongar el alto el fuego para permitir que continúen los esfuerzos diplomáticos en curso", indicó Sharif.

"Con la confianza que se le ha otorgado, Pakistán continuará sus esfuerzos para lograr una solución negociada del conflicto", añadió.

Trump anunció el martes una prórroga indefinida del alto el fuego, cuya expiración había fijado previamente para el miércoles por la noche, al alegar que quería dar más tiempo a la diplomacia.

Sin embargo, una nueva ronda de conversaciones, inicialmente anunciada para principios de semana en Islamabad, también había sido aplazada de manera indefinida.

"Sinceramente espero que ambas partes continúen respetando el cese el fuego y puedan concluir un 'Acuerdo de Paz' integral en una segunda ronda de diálogos programada en Islamabad para un fin permanente del conflicto", añadió Sharif.