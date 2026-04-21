¿Se politiza el caso de Chihuahua?

La mayoría ignora lo escarpado y las distancias en la Sierra Tarahumara, donde ocurrió el accidente en que murieron altos mandos de la policía estatal y dos miembros del personal de la embajada de Estados Unidos. No entienden la explicación de que, al momento del operativo en Guachochi, los estadunidenses, a ocho horas de distancia, instruían a soldados mexicanos sobre el uso de los drones.

Fue al regreso que se encontraron en Polanco, comunidad donde confluyen los dos caminos con los mandos estatales, les dieron aventón y murieron cuando el vehículo se desbarrancó. Oficialmente se informó que en el desmantelamiento de los laboratorios clandestinos participaron 40 soldados y 40 policías estatales.

Los soldados no actúan sin la autorización de la Secretaría de la Defensa, por lo cual es perturbador que, en un asunto tan grave, al bote pronto, en Palacio anuncien que se investiga si violó la ley el Gobierno de Chihuahua, panista, por cierto.

Otro Primero de Mayo sin la CTM

Desde 1923, hace ciento dos años, se celebra en México el Día del Trabajo con una concentración en el Zócalo de CDMX. Aunque algunos la ven como concentración comunista, en realidad celebra lo avanzado de los derechos laborales en nuestra Constitución del 17.

Desde 1936, ha sido la Confederación de Trabajadores, la CTM. Creó el Congreso del Trabajo, al cual está afiliados 5 millones de trabajadores, y han encabezado la celebración del Día del Trabajo en el Zócalo.

Anunciaron las centrales sindicales del Congreso del Trabajo que, por séptimo año consecutivo, no participarán en la concentración del Zócalo, y remarcan el fracaso de “la revolución de las conciencias” en crear su propia central obrera, lo que explica los apapachos y tolerancia a la central obrera de Pedro Haces.

Malo usar la internet para trámites

“Con moches, cualquiera puede obtener una licencia federal para manejar traileres, tractocamiones y otros vehículos pesadosas voces de alerta”, alerta reportaje periodístico de Daniel Blancas.

Confirmó que por cantidades entre 15 y 20 mil pesos se obtiene la licencia federal de manejo. Por Whatsup envió sus datos biométricos. Hubo tardanza y urgió, pero le pidieron paciencia, pues ya tenían amarrado lo más difícil, el examen médico.

Obtuvo su certificado de aptitud, su licencia federal de chofer.

Uno se pregunta si acaso el sistema de trámites por internet fomentó la creación de una red de corrupción en la Subsecretaría de Transporte para llenar algunos bolsillos.

NOTAS EN REMOLINO

Ah, la bendita distracción, dice uno al leer que han citado como testigo a la francesa Florence Cazess por la acusación contra funcionarios calderonistas acusados de torturar a Ismael Vallarta, el secuestrador … Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, convoca a su partido a cerrar filas y respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum … El asesinato contra una jovencita que acudió a una cita de trabajo en un edificio en la Avenida Revolución, a juzgar por las declaraciones de la fiscal capitalino Bertha Alcalde Luján, ha revelado que falta mucho para erradicar la corrupción … Bill Murray, comediante estadunidense, deja esta perla: “Mentirle al gobierno es un delito, pero cuando el gobierno nos miente a nosotros dice que hace política” …