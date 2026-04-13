IED en autopartes cayó 5.23% en 2025

El flujo de inversión extranjera directa en la industria de autopartes en México mostró caída de 5.23% al cierre del 2025, respecto al año previo, al alcanzar un valor por 2,338 millones de dólares, ajuste que se da en un contexto de transición global hacia nuevas tecnologías de combustión a eléctrico, así como el impacto de los aranceles que cobra Estados Unidos, reveló la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Si bien la captura de inversión por la industria fue menor al dato del 2024, cuando se recibieron 2,467 millones de dólares, la industria superó a la IED del 2023 y 2022, con la facturación de 2,023 millones y 1,376 millones de dólares.

De acuerdo con el reporte de la INA al mes de marso del 2026, Estados Unidos fue el principal inversionista en México, al inyectar 764 millones de dólares, esto es el 30% del total de los nuevos capitales en la industria de autopartes.

México se consolida como el cuarto productor de autopartes en el mundo.

La discusión en el marco del T-MEC no sólo contempla autopartes de combustión, pues la industria automotriz transita a la movilidad eléctrica.