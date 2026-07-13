Yucatán alista plan de infraestructura para Mérida

El Gobierno de Yucatán inició los Foros de Consulta para construir el Plan de Agua, Vialidades y Seguridad de Mérida y su Zona Metropolitana, con el objetivo de definir proyectos de infraestructura para atender el crecimiento urbano de la región.

El gobernador Joaquín Díaz Mena informó que la estrategia se desarrollará con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, universidades, cámaras empresariales, organizaciones sociales y ciudadanía. Agregó que la iniciativa se respalda en 37,500 millones de pesos ya invertidos en obras estratégicas, como la ampliación del Puerto de Altura de Progreso y el ferrocarril de carga del Tren Maya.

El mandatario señaló que entre el 2010 y el 2020 la población de Mérida creció cerca de 20%, mientras que la de la zona metropolitana aumentó 26%. Además, el número de personas que diariamente se trasladan a la capital para trabajar pasó de 45,000 a más de 105,000, y el parque vehicular se incrementó 69% en la última década.

La directora de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán, Mary Angélica Pérez López, indicó que la zona metropolitana concentra 55.7% de la población estatal y que el crecimiento urbano ha rebasado la infraestructura disponible en materia de agua, vialidad y seguridad, temas que serán atendidos mediante el nuevo plan.

Los foros se realizarán del 13 al 20 de julio en distintos puntos de Mérida y concluirán con un encuentro metropolitano en el que participarán autoridades municipales para integrar las propuestas que serán presentadas al Congreso del Estado.