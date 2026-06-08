Copa Mundial 2026: Claudia Sheinbaum abanderó a la Selección Mexicana de Futbol

La presidenta Claudia Sheinbaum abanderó este lunes a la Selección Mexicana de Futbol rumbo al Mundial 2026 que se realizará del 11 de junio al 19 de julio.

Guillermo Ochoa, quien hará historia al convertirse en el primer portero con presencia en seis Copas del Mundo, fue el encargado de recibir la bandera de México por parte de la jefa del Ejecutivo.

"Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en al fuerza del deporte y en el poder de sus sueños", dijo la mandataria federal en el acto protocolario realizado a menos de cuatro días de que se realice la inauguración de este torneo internacional en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia para abanderar a la Selección Mexicana de Futbol a pocos días de que inicie la Copa del Mundo 2026.AFP

Integrantes de la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre para el Mundial Norteamérica 2026.:

Porteros: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol, Chipre), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (PAOK, Grecia), César Montes (Lokomotiv, Rusia), Johan Vásquez (Génova, Italia), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos).

Mediocampistas: Edson Álvarez (West Ham, Inglaterra), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético de Madrid, España), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), César Huerta (Anderlecht, Bélgica), Álvaro Fidalgo (Real Betis, España), Luis Chávez (Dinamo Moscú, Rusia).

Delanteros: Roberto Alvarado (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah, Arabia Saudita), Santiago Giménez (AC Milán, Italia), Guillermo Martínez (Pumas), Armando González (Guadalajara), Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra).

Impulso al futbol para nuevas generaciones

En su conferencia matutina de este 8 de junio, Sheinbaum Pardo invitó a la Federación Mexicana de Futbol y a representantes de los equipos que integran a la Liga MX para exponer los avances para fortalecer el futbol base, impulsar el desarrollo de talento para niñas, niños y jóvenes del país y generar más oportunidades para las nuevas generaciones.