Comercio, el sector que más empleos ha sumado en Querétaro

Querétaro, Qro. En un año en el que la creación de empleos formales ha sido baja, el comercio es el sector que más puestos de trabajo sumó en la entidad, de acuerdo con cifras absolutas.

En los últimos 12 meses, se añadieron 2,625 empleos formales en la actividad comercial, con base en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cierre de noviembre.

Aunque en cifras absolutas es el sector con más empleos nuevos, esa cantidad representó un crecimiento anual de 2.1% para el sector.

Los transportes y las comunicaciones son la segunda rama que más puestos incorporó, con 2,456 nuevos registros que reflejan un alza anual de 5.2 por ciento.

El tercer sector con más creación de empleos es la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza que añadió 1,281 puestos en los últimos 12 meses, representaron un aumento de 5.8% al cierre de noviembre.

Otro sector con crecimiento son los servicios sociales y comunales que agregaron 1,007 empleos en un año, significaron un aumento de 1.5% en esa rama.

Finalmente, la industria eléctrica, captación y suministro de agua potable registró 398 empleos más, lo que refleja un crecimiento anual de 9.5% al cierre de noviembre.

Baja el empleo en la construcción

Mientras tanto, la industria de la construcción es el sector que más empleos absolutos perdió en los últimos 12 meses, al registrar 2,753 puestos menos, lo que reflejó una caída de 4.3 por ciento. Es una industria que ha reportado constantes caídas en la población ocupada.

También con pérdida de empleo, se encuentran los servicios para empresas, personas y el hogar que registraron 866 empleos menos en el periodo de referencia, es decir, una caída de 0.6 por ciento.

La industria de la transformación -que es el mayor empleador- registra 493 empleos menos al corte de noviembre, reflejando una caída anual de -0.2 por ciento.

Por último, las industrias extractivas reportan 38 empleos menos, es decir, una variación anual negativa de 1.7 por ciento.

En total, en los últimos 12 meses, en el estado de Querétaro se generaron solamente 3,617 puestos de trabajo formal, que representan un crecimiento de 0.5%, con base en los datos del IMSS. Esa cantidad es casi una tercera parte de los 12,389 puestos que se crearon en el periodo anterior.

Con 3,617 empleos nuevos se colocó, al corte de noviembre, como la séptima entidad con mayor incorporación de puestos de trabajo en el lapso señalado.