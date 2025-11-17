Comercio informal merma 30% ventas y se pierden 450 empleos en centro de Puebla

Puebla, Pue. El comercio informal en el Centro Histórico de Puebla se va extendiendo a las periferias de la zona, lo que está provocando afectaciones a establecimientos, con pérdidas del 30% en ventas y la reducción de 450 empleos; tráfico intenso y mala imagen urbana.

José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, comentó que los vendedores ambulantes dejaron de estar en el primer cuadro del “corazón” de la ciudad, pero ahora están afectando a otros negocios.

Mencionó que las autoridades municipales están controlando que no regresen los vendedores ambulantes, pero se ha vuelto más una medida de contención en lugar de tener una solución.

Indicó que la pérdida de ventas en esta temporada resulta complicado para los comercios, ya que a partir del Buen Fin es cuando tienen más actividad y se prolonga en diciembre.

Ante ello, dijo que está faltando estrategia a largo plazo del ayuntamiento para dar una solución a los comerciantes de la zona, quienes son hasta acosados por inspectores de Normatividad y Protección Civil para que tengan todo en regla, mientras que a los vendedores ambulantes los dejan hacer su actividad en impunidad.

Efectos negativos

Indicó que todas esas omisiones a favor de los ambulantes trae efectos negativos en pérdidas de ventas y empleos.

Es importante señalar que los operativos o la presencia temporal de la policía no resuelve el problema del crecimiento de los vendedores ambulantes. Estas medidas son caras y poco sostenibles”, ahondó Ayala Vázquez.

Contó que el comercio informal es un problema nacional que en promedio alcanza el 56%, y en Puebla llega al 71%, cifra preocupante para el sector.

Ante ello, propuso la creación de mercados rodantes en las diferentes colonias de la capital, por lo que a través de días y horarios específicos, se puede buscar ofrecer a los ambulantes diferentes lugares para ofrecer sus productos sin invadir el Centro Histórico de Puebla.

Agregó que se busca beneficiar a las familias poblanas al brindar acceso a productos de primera necesidad. A su vez, dejará que los ambulantes formalicen su actividad en espacios que la ley permita.

Ayala Vázquez agregó que no se busca reprimir a los ambulantes, sino ordenar y hacer más fácil el comercio a través de las más de 1,500 colonias en Puebla.

rrg