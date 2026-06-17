Colombia se posiciona como segundo emisor de turistas a la Ciudad de México gracias al Mundial 2026

Colombia ya es el segundo país con mayor número de visitantes que llegan a la Ciudad de México, desplazando a Canadá de esa posición, dijo en entrevista la directora del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Jennie Shrem Serur. Un total de 27,000 aficionados colombianos han ingresado a la capital para acompañar a su selección en el Mundial 2026.

La llegada masiva de colombianos responde a las rutas directas que conectan a la mayoría de las ciudades de ambos países, lo que facilita el flujo turístico. "No se estima que todos vayan al estadio, vienen a vivir el Mundial, es por eso que la oferta en Ciudad de México con los espacios futboleros, la Aldea Global, el FIFA Fan Fest y el Ángel de la Independencia, hace que también se sientan parte del Mundial", dijo.

Entre las actividades de promoción se contempla una bienvenida especial a los aficionados colombianos en la calle de Medellín en la colonia Roma, "vamos a llevar un grupo musical y vamos a estar dando información turística para darle una bienvenida cálida como es lo que nos caracteriza a nosotros los mexicanos".

Los principales países emisores de visitantes son Estados Unidos, Colombia y Canadá, mientras que "mercados como Brasil, Argentina y China han incrementado sus llegadas a la Ciudad de México entre un 11% y 15% del 2024 al 2025. La llegada total de turistas internacionales a la capital creció en un millón de personas en ese mismo periodo", informó Shrem Serur.

Para atender a este mercado, se habilitaron guías turísticas en varios idiomas y redes sociales, como WeChat en el caso de visitantes de China, para facilitar la comunicación; la estrategia busca posicionar a la Ciudad de México como un destino incluyente y diverso.

Presencia internacional

La Aldea Global es un espacio cultural que reúne a 31 países y representa a las 32 entidades federativas de México, "se le hizo la invitación a todas las naciones del mundo a participar, no únicamente a las que juegan, para que representen su cultura, historia, gastronomía, artesanías, lo que quiera reflejar cada país de su cachito de tierra", afirmó.

La participación de los países se gestionó a través de las embajadas de cada nación en México, lo que permitió una amplia convocatoria. El stand de México "representa las 32 entidades federativas, desde la Ciudad de México se trató que cada uno de los estados se sienta presentes con sus artesanías más emblemáticas", comentó.

El stand mexicano ofrece productos del suelo de conservación de la Ciudad de México, entre los que se encuentran amarantos, charritos de nopal, dulces mexicanos y productos de maíz, por lo cual se espera generar una importante derrama económica.

La afluencia en la Aldea Global del Bosque de Chapultepec, el FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino y las actividades en las alcaldías asciende a 492,000 visitas acumuladas al corte del 16 de junio, de acuerdo con cifras oficiales, informó Shrem Serur.