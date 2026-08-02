Oficina Presidencial busca destrabar inversiones estratégicas

La nueva Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones concentrará el acompañamiento y la autorización de los proyectos estratégicos que busquen instalarse en México, con el objetivo de reducir tiempos de respuesta, digitalizar trámites y coordinar a las dependencias federales involucradas en su aprobación.

El mecanismo forma parte del Plan México y fue creado mediante un decreto presidencial para facilitar la ejecución de proyectos considerados prioritarios para el desarrollo económico del país. En una primera etapa atenderá inversiones superiores a 2,000 millones de pesos y, posteriormente, ampliará su cobertura a empresas de menor tamaño.

De acuerdo con la Presidencia, la Oficina tendrá como propósito recibir, evaluar y dar seguimiento a los proyectos de inversión mediante un Comité Interinstitucional que reunirá a las dependencias responsables de emitir permisos y autorizaciones. La meta es que los proyectos elegibles obtengan una resolución en un plazo máximo de 30 días, con el apoyo de una Ventanilla Nacional Digital de Inversiones que concentrará la gestión de los trámites.

El Comité de Inversiones está integrado por las secretarías de Economía, Hacienda, Energía, Medio Ambiente, Anticorrupción y Buen Gobierno, así como por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Además de evaluar las solicitudes, la Oficina acompañará a los inversionistas durante las gestiones con autoridades federales, estatales y municipales para agilizar el desarrollo de los proyectos.

El decreto establece que podrán acceder a este esquema los proyectos ubicados en polos de desarrollo impulsados por el gobierno federal, aquellos vinculados con sectores estratégicos definidos en el Plan México y las inversiones cuyo monto sea igual o superior a 2,000 millones de pesos. Entre las actividades prioritarias figuran la industria automotriz y de autopartes, semiconductores, dispositivos médicos, farmacéutica y biofarmacéutica, electrónica, química, textil y confección, infraestructura tecnológica y energía.

Parte de la estrategia, el gobierno también puso en marcha la Ventanilla Nacional Digital de Inversiones, a través de la cual los inversionistas podrán identificar, presentar y dar seguimiento a los trámites requeridos para el establecimiento de sus proyectos. El decreto prevé, además, la homologación gradual de trámites en todos los órdenes de gobierno para reducir cargas administrativas y facilitar llegada de inversiones.