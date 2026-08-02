SINTTIA obtiene la representatividad en American Industries del Centro tras jornada electiva en Silao

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz (SINTTIA) obtuvo la mayoría de votos durante la consulta para la representación sindical de la empresa American Industries del Centro, S.A. de C.V., celebrada los días 30 y 31 de julio bajo la supervisión del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

De acuerdo con las actas oficiales del proceso de votación, el padrón total registrado constaba de 287 trabajadores con derecho a voto. Durante los dos días de la jornada acudieron a las urnas un total de 234 empleados, lo que representó una participación del 81.5% respecto a la lista nominal autorizada.

En el escrutinio final de los sufragios, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz alcanzó 229 votos a favor, equivalente al 97.86% de la votación emitida. Por su parte, la organización competidora, el Sindicato Miguel Trujillo López, registró 3 votos, correspondientes al 1.28%. Asimismo, la autoridad laboral contabilizó 2 votos nulos, representativos del 0.85 % al término del cómputo general.

La empresa American Industries del Centro opera bajo el esquema shelter de administración laboral para la firma canadiense Ground Effects (GFX), dedicada a la provisión de insumos y servicios dentro de la cadena productiva del complejo automotriz ubicado en Silao, Guanajuato.

Previo a la jornada de votación, el sindicato que obtuvo el fallo favorable reunió el respaldo preliminar del 60% del personal operativo para tramitar la Constancia de Representatividad formal ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) intervino durante la etapa preparatoria a fin de restablecer las funciones laborales de dos representantes de casilla que habían sido dados de baja de la plantilla previamente.

Cabe señalar que con la validación de estos resultados por parte de la autoridad laboral competente, dará inicio la formalización de la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo conforme al procedimiento establecido en la Ley Federal del Trabajo.