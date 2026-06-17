Mundial 2026 confirma sincronía cultural entre México y Colombia

Una marea amarilla inundó la Ciudad de México antes, durante y después del partido entre Colombia y Uzbekistán en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Miles de aficionados colombianos (se estimaron más de 60,000) encontraron el epicentro de su pasión en el Estadio Ciudad de México, coloquialmente conocido como Estadio Azteca, donde dos leyendas sudamericanas brillaron en Mundiales anteriores: el brasileño Pelé y el argentino Diego Maradona.

"Esto es pura sangre latina y eso hace el ambiente mucho más chévere, como si fuera nuestra casa. Hay muchos colombianos aquí, somos locales otra vez y estar en Latinoamérica es súper especial", describió a El Economista un aficionado colombiano de nombre Vinícius.

Igual que cientos de fans colombianos, Vinícius portaba una peluca del icónico exfutbolista de su país, Carlos "El Pibe" Valderrama.

Otros usaban playeras con el 10 de James Rodríguez, el 2 de Iván Córdoba y el 7 de Luis Díaz, quien es su máxima estrella en la actualidad.

"Las expectativas son que ganemos, pero lo que yo quiero es que meta gol Luis Díaz, el Luchito", recalcó otro aficionado cafetero llamado Brian.

Colombia se apropió del Estadio Ciudad de México, siendo éste su primer partido de Copa del Mundo en territorio mexicano.

La selección cafetera no calificó a México 1970 ni México 1986, pero llegó a 2026 con la ambición de igualar o mejorar su máxima participación, que fueron los cuartos de final en Brasil 2014.

Pero al margen de sus expectativas deportivas, se apropiaron de la Copa del Mundo a su estilo: con hermandad cultural con México.

Desde muy temprana hora del 17 de junio, día del juego, decenas de playeras amarillas y banderas colombianas hacían eco en Reforma, Periférico y Calzada de Tlalpan.Foto EE: Eric Lugo

"Este es un ambiente de mucha fiesta, rumba, alcohol y comida rica, así que somos culturas hermanas. Quiero agradecer a todo México por este recibimiento", añadió Vinícius.

"México y Colombia son como países hermanos. Compartimos cumbia, música y alegría, así que estamos muy contentos de estar aquí con nuestros hermanos mexicanos. Somos los cafeteros y qué alegría tenemos de volver al Mundial después de ocho años, aquí, en el Estadio Azteca", agregó Brian.

México y Colombia están separados por cerca de 3,000 kilómetros, pero comparten una amplia relación más allá de la música y la comida. En cuanto al futbol, varios colombianos se convirtieron en ídolos en México, como Miguel Calero, Jackson Martínez y Julián Quiñones.

"El futbol colombiano trae muchos jugadores que se vuelven figuras en México. Estoy muy agradecido con el futbol mexicano porque hay muchos colombianos que han llegado y se vuelven muy importantes", declaró al respecto Nicolás, otro asistente al partido entre Colombia y Uzbekistán en la Ciudad de México.

Esa conexión hizo que la fiesta colombiana explotara en México mucho antes del primer partido del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en el Mundial 2026.

Desde muy temprana hora del 17 de junio, día del juego, decenas de playeras amarillas y banderas colombianas hacían eco en Reforma, Periférico y Calzada de Tlalpan.

"Nos sentimos como en casa, entonces, siento que eso va a hacer sentir a los jugadores muy acompañados, muy respaldados y que se sienta la pasión colombiana", calificó Victoria, nacida en Bogotá pero con años viviendo en la Ciudad de México.

México y Colombia están separados por cerca de 3,000 kilómetros, pero comparten una amplia relación más allá de la música y la comida.Foto EE: Eric Lugo

Algunos fans traían playeras con el rostro de Shakira y Karol G, dos cantantes colombianas que son referentes en México.

Y otros adaptaron el tradicional cántico del "¡Vamos, América!", que se escucha cada 15 días en el Estadio Ciudad de México, para corear "¡Vamos, Colombia!".

Y es que los colombianos empezaron a vivir el Mundial desde muchas horas antes de su primer partido, provocando una marea amarilla que inundó la capital de México sin importar la lluvia.