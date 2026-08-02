La IA emerge como el amortiguador comercial para México

En un entorno de mayor incertidumbre comercial por la revisión del T-MEC, la inteligencia artificial comienza a perfilarse como uno de los principales amortiguadores para México. El auge de exportaciones vinculadas a equipo de cómputo, infraestructura digital y bienes de capital asociados a IA ha ayudado a sostener parte del dinamismo exportador, incluso bajo mayores presiones arancelarias.

La Asociación Mexicana de Data Centers (MexDC) estima que la inversión destinada a la construcción y equipamiento de centros de datos alcanzará 82,500 millones de dólares entre 2026 y 2031, reflejo del creciente apetito por infraestructura tecnológica en Norteamérica.

Este dinamismo ha colocado a México como un destino relevante dentro de la cadena regional de suministro vinculada al desarrollo de inteligencia artificial. Sin embargo, el economista en jefe de Hacienda, Rodrigo Mariscal, advirtió que depender excesivamente de una sola industria puede aumentar la vulnerabilidad económica.

“La oportunidad del nearshoring para México y América Latina no debería limitarse al auge de la inteligencia artificial ni a la creciente demanda de centros de datos”, señaló durante un seminario organizado por la OCDE.

“Si este sector no rinde tanto como se espera, entonces dependeremos de una sola fuente de crecimiento”, alertó.

El primer reto para capturar esta oportunidad está en la infraestructura energética. De acuerdo con un análisis de KPMG, la expansión del negocio de inteligencia artificial en México enfrenta desafíos importantes relacionados con el suministro eléctrico.

La consultoría anticipa que el consumo de electricidad asociado a centros de datos crecerá significativamente en los próximos años, impulsado por el entrenamiento y operación de modelos cada vez más intensivos en capacidad de cómputo.Estructura concentrada, otro reto

El desafío no se limita a la energía. Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, advirtió que el auge exportador del equipo de cómputo también descansa sobre una estructura altamente concentrada.