Ricardo Gallardo anuncia puente de Villa Magna para seguir transformando la movilidad en la zona 

• El Gobernador de San Luis Potosí confirmó que la nueva infraestructura de dos kilómetros iniciará al concluir el Puente de la Familia y conectará Sierra Leona, Villa Magna, Camino a la Presa, Río Santiago y otras vialidades estratégicas de la capital.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la construcción del Puente de Villa Magna, una de las obras viales más importantes para la zona metropolitana, que comenzará una vez concluido el Puente de la Familia. Con una inversión inicial superior a los mil millones de pesos, el proyecto contempla una longitud de dos kilómetros para conectar de manera más ágil y segura avenidas y corredores con alta carga vehicular, como Sierra Leona, Villa Magna, Camino a la Presa y Río Santiago.

El Mandatario Estatal informó que el proyecto ejecutivo ya se encuentra concluido y precisó que el inicio de los trabajos está programado entre diciembre y enero. Explicó que esta planeación permitirá avanzar de forma ordenada, evitando afectaciones simultáneas a la movilidad y garantizando la continuidad de las obras estratégicas que actualmente se desarrollan en la capital potosina.

Ricardo Gallardo destacó que esta nueva infraestructura responde al acelerado crecimiento de la zona poniente y forma parte del plan integral de modernización vial que ejecuta el Gobierno del Estado para ofrecer traslados más rápidos, seguros y eficientes, además de mejorar la conexión entre colonias, desarrollos habitacionales y los principales ejes de circulación de la ciudad.

Finalmente, el Gobernador recordó que el próximo miércoles será inaugurado el nuevo paso a desnivel de la Arena Potosí, obra que permitirá agilizar el flujo vehicular hacia las zonas oriente y sur de la capital, particularmente durante la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026.

Posteriormente, continuarán los trabajos del Puente de la Familia y, al concluir esa etapa, iniciará la construcción del Puente de Villa Magna, dando continuidad al programa de infraestructura que transforma la movilidad en San Luis Potosí.