"Spider-Man: un nuevo día" recauda de 927 millones de dólares en la taquilla global

"Spider-Man: Un nuevo día" recaudó la impresionante cifra de 927 millones de dólares en ventas de boletos a nivel mundial, incluidos 355 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en la segunda película con el fin de semana de estreno más taquillero de todos los tiempos, tanto a nivel nacional como mundial.

La película, que supone la cuarta aparición del actor Tom Holland como el superhéroe lanzaredes, muestra a Peter Parker luchando contra el crimen en un mundo que ha olvidado que él es Spider-Man. Zendaya coprotagoniza la película en el papel de MJ, el amor de la vida de Parker.

El público acudió en masa a ver una película centrada en las dificultades de Parker para superar la soledad y en su búsqueda de la conexión humana.

"'Spider-Man: Un nuevo día' es, en esencia, una película sobre la amistad, sobre el bálsamo que supone la conexión en nuestras vidas, y eso resuena en el público de todas las edades y de todo el mundo", dijo Tom Rothman, presidente y director ejecutivo del Motion Picture Group de Sony Pictures Entertainment.

Los datos de Rentrak indican que "Spider-Man: Un nuevo día" obtuvo la mayor recaudación nacional en el fin de semana de su estreno desde el inicio de la pandemia de COVID-19 y la segunda más alta de todos los tiempos, tanto en Norteamérica como a nivel mundial, solo por detrás de la película de superhéroes "Avengers: Endgame", estrenada en 2019.

Esa película recaudó 1.600 millones de dólares en ventas de entradas a nivel mundial, según cifras ajustada a la inflación, incluidos 467 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, durante su estreno.

A nivel internacional, "Spider-Man: Un nuevo día" recaudó 572 millones de dólares en ventas de entradas durante el fin de semana de estreno, con China a la cabeza de los mercados internacionales con 121 millones de dólares en ventas de entradas, según el estudio.

Spider-Man es uno de los personajes de cómic más populares de Marvel, con un atractivo cinematográfico que perdura incluso cuando el público ha mostrado signos de cansancio con el género de superhéroes. La última entrega ha tenido una buena acogida, con una puntuación del 90% por parte de la crítica y un 98% de aprobación por parte de los espectadores en Rotten Tomatoes.

Paul Dergarabedian, responsable de tendencias de mercado de Rentrak, dijo el viernes que la franquicia se está acercando a la marca de los 10,000 millones de dólares en recaudación mundial en taquilla sin ajustar por inflación, lo que da cuenta del atractivo del personaje.

Greg Durkin, fundador y director ejecutivo de la empresa de investigación sobre entretenimiento Enact Insight, señaló que los temas centrales de la película —la soledad y el aislamiento, así como el triunfo frente a las adversidades— han calado especialmente entre los espectadores de la Generación Z.

"En nuestro país existe actualmente una crisis de salud mental entre los jóvenes; en estos momentos es especialmente grave entre los hombres jóvenes. Hay una crisis de amistad", señaló Durkin. "La pandemia ha generado una serie de efectos en cadena que aún no hemos documentado por completo, y mucho menos abordado. Esta película aborda algunos temas realmente importantes".

El éxito de "Spider-Man: un nuevo día" impulsa una taquilla de verano boreal ya de por sí sólida, que se ha visto impulsada por estrenos tan importantes como "Toy Story 5" y "La Odisea".

Dergarabedian dijo el domingo que la combinación de "Spider-Man: Un nuevo día" con otro éxito, "La Odisea", ha dado lugar al "fin de semana con mayor recaudación de la historia en el mercado nacional" en las salas de cine.

"No hay mejor preludio para esta película que 'La Odisea'", afirmó Dergarabedian. "Piensa en cuánta gente de todo el mundo estaba en las salas de cine viendo los tráilers promocionales de 'Spider-Man: Un nuevo día'".

Holland, Zendaya y Jon Bernthal aparecen en ambas películas.

El rendimiento general de la taquilla nacional sigue estando por debajo de los niveles previos a la pandemia. Los ingresos acumulados en lo que va de año han aumentado un 10% con respecto al año pasado, pero se sitúan un 16% por debajo de 2019, el año anterior al inicio de la pandemia, según Rentrak.