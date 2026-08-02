Sindicato petrolero pacta prórroga de 30 días en negociación salarial con Pemex

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acordó otorgar una prórroga de hasta 30 días al periodo de prehuelga en el marco de la Revisión Salarial 2026 con Petróleos Mexicanos, tras no alcanzar un acuerdo ni recibir una propuesta formal de la empresa productiva del Estado que permita concluir la negociación.

Durante una audiencia celebrada en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, la representación sindical encabezada por Ricardo Aldana Prieto manifestó que la decisión responde a la necesidad de “mantener la normalidad operativa de la empresa en beneficio de la estabilidad del país”, respetando el mandato expresado por los trabajadores en las asambleas extraordinarias realizadas del 1 al 27 de junio pasados en las 36 secciones que conforman la organización.

La dirigencia del gremio señaló que confía en que este lapso adicional permita a ambas partes coincidir en el reconocimiento al esfuerzo de la plantilla laboral, convenir un incremento salarial acorde al esfuerzo productivo y fijar mecanismos que brinden certeza sobre el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo.

Asimismo, la organización sindical reiteró su disposición de colaborar en la recuperación y fortalecimiento de la petrolera estatal, alineándose con las metas operativas impulsadas por la administración federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cabe destacar que las revisiones del tabulador en la empresa pública suelen ser un termómetro clave para las negociaciones colectivas en el sector energético nacional. En el ejercicio previo de negociación contractual, las partes lograron acordar un incremento al salario y un ajuste en prestaciones por encima de los niveles de inflación, evitando el estallamiento de huelga y garantizando la continuidad operativa en las áreas de refinación, producción y distribución.

Con la extensión concedida ante la autoridad laboral, Pemex y la representación sindical contarán con un margen adicional para definir el ajuste en las percepciones de la base trabajadora petrolera en todo el país.