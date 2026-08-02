Ex director de The Dolphin Company asegura que retomará control de la compañía

Cancún, QRoo.- El empresario Eduardo Albor Villanueva, fundador y exdirector general de The Dolphin Company, aseguró que en breve retomará el control de la firma de nado con delfines, luego de que un Tribunal Colegiado de Circuito de la Ciudad de México —resolutivo supuestamente ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación— declarara ilegal el cambio de administración ocurrido en 2025.

En entrevista virtual, Albor, quien vive en Cancún y afirma haber viajado a Estados Unidos en semanas recientes sin impedimentos legales, sostuvo que “tan pronto el colegiado notifique las resoluciones y el de Delaware las reciba, el siguiente paso sería retomar el control de Dolphin”. Añadió que ha esperado “toda la aprobación de todos los tribunales para hacerlo de la manera adecuada”.

El conflicto se originó a finales de 2024, cuando Albor asegura haber solicitado el concurso mercantil en México con el objetivo de reestructurar pasivos de forma institucional y proteger los activos, en especial los animales. Según su versión, el procedimiento mexicano prioriza a trabajadores, al SAT y a la seguridad social antes que a los acreedores financieros. En contraste, el proceso de bancarrota bajo el Capítulo 11 en Delaware, Estados Unidos, favorecería a los acreedores estadounidenses en perjuicio de los mexicanos, algo que dijo no podía permitir.

Albor argumentó que el cambio de administración fue ilegal y, por tanto, “queda nulo e insubsistente el proceso de bancarrota en Estados Unidos. Todos los actos consecuencia del desistimiento quedan sin efecto”. Indicó que solicitaron el desistimiento del proceso en Delaware el 17 de junio y que se celebraron audiencias los días 20 y 21 de julio. Espera que la jueza se pronuncie la próxima semana o en la primera mitad de agosto.

Cualquier intento de venta de activos, incluida una eventual operación con Delphinus, sería nulo, afirmó, debido también al aseguramiento de los folios registrales de los inmuebles de la empresa en México ordenado por la Fiscalía, que funciona como un gravamen: la compañía puede operar, pero no vender ni transmitir bienes.

Albor se mantiene como el principal accionista de la tenedora y calificó el caso de “sin precedentes”, al haberse tramitado simultáneamente dos procesos de bancarrota de la misma empresa en México y Estados Unidos. “Esto va a sentar un precedente… muy pronto se va a tener la verdad y la verdad prevalecerá”, dijo. Respecto a su detención en febrero pasado, la calificó de “secuestro judicial” y aseguró que fue liberado a los seis días por falta de elementos.

Versión opuesta

La actual directiva de la compañía, reconocida por la Corte de Quiebras de Delaware, encabezada por el director independiente Steven Strom y el Chief Restructuring Officer Robert Wagstaff, rechazó las afirmaciones de Albor. En un comunicado del 26 de julio las calificó de “falsas y engañosas” y sostuvo que “ningún tribunal mexicano ha revocado el cambio de administración de The Dolphin Company realizado en marzo de 2025”.

Según esta parte, Strom y Wagstaff continúan siendo los representantes debidamente autorizados de la compañía y encabezan su proceso de reestructuración tanto bajo las leyes mexicanas como del Capítulo 11 en Estados Unidos. Agregaron que no existe un procedimiento de insolvencia mexicano supervisando la reestructura y que las acciones de Albor relacionadas con el intento de abrir un concurso mercantil en México son objeto de procesos penales que permanecen abiertos en su contra.

El desenlace del caso depende ahora de las resoluciones pendientes en ambos países, en un litigio que enfrenta visiones opuestas sobre la legitimidad de la administración y el destino de una de las principales empresas de entretenimiento con mamíferos marinos en la región.