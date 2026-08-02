Arcos Balderas asume la dirección del CFCRL debe atender procesos como Pemex, Sobrecargos y SITIAVW

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral comenzó una etapa institucional con la llegada de Héctor Josué Arcos Balderas a la dirección general interina y a la coordinación general de conciliación individual.

La designación la realizó la Junta de Gobierno el 27 de julio. De igual forma, Nelson Iván Castro Enríquez asumió la coordinación general de verificación.

El director interino encabezó una reunión con los titulares de las áreas de conciliación laboral, registro de contratos colectivos, asociaciones sindicales, verificación, administración y desarrollo institucional.

En el encuentro se acordó mantener la continuidad de las funciones del organismo y dar seguimiento a las tareas programadas.

A la nueva administración corresponderá llevar a su conclusión procesos de negociación contractual y salarial de entidades y sindicatos como Pemex, Sobrecargos de Aeroméxico y Volkswagen.

Arcos Balderas estará al frente del organismo en tanto el Senado de la República efectúa la designación de la persona titular de la dirección general. Fuentes internas del Centro, comentaron que se esperan más cambios para el mes de septiembre.