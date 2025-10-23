Empresarios piden mayor coordinación contra delitos en Puebla

Puebla, Pue. El Consejo de Organismos Empresariales (COE) en Puebla llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que haya una mejor coordinación a fin de no desatender delitos como robos a comercios y camiones de carga, ya que han observado un alza en los casos referidos por socios, pero que no se están denunciando, al no ver pronta respuesta.

César Bonilla Yunes, presidente del organismo, dijo que no deben minimizarse los casos, porque a los afectados trae problemas económicos respecto a recuperarse. Por ello, pidió que se les integren como representación en mesas de seguridad a fin de exponer lo que tienen de información en delitos y dónde son recurrentes.

En el caso del municipio de Puebla, puntualizó que hubo la apertura de que participen como Iniciativa Privada en mesas de seguridad, así como en otras localidades de la zona conurbada.

Bajo este contexto, llamó al gobierno del estado que sea incluyente con respecto a otras organizaciones de empresarios, pues también entre sus socios hay víctimas de robo a camiones se carga en tramos de peaje o libres.

Indicó que los propios empresarios están tomando sus previsiones o reforzando las medidas de seguridad para inhibir los robos en negocios, pero no es suficiente si hay respuesta tardía de las autoridades cuando se reporta un caso al momento.

“La seguridad es clave para las inversiones, de tal forma que estamos trabajando y seguiremos impulsando estrategias porque lo que queremos es que haya seguridad en Puebla. Como empresarios estamos haciendo estrategias personales para poder blindarnos”, expuso.

Bonilla Yunes dijo que en las carreteras aun cuando sean de peaje, las empresas poblanas están tomando medidas para evitar que las unidades circulen en la noche, ya que hay tramos donde se conectan con las poblaciones, de las salen bandas delincuenciales.

Comentó que no es suficiente instalar GPS en las unidades, ya que los asaltantes pueden saquear un camión en menos de una hora y después abandonarlo con la caja seca.

Indicó que otro problema que están teniendo los empresarios son los robos a personal por las noches o quienes salen del tercer turno, en la mañana, ya que el transporte público no está cumpliendo con los horarios de servicios; “terminan temprano o inician tarde los derroteros”.

Consideró que este tema sí corresponde al gobierno estatal atender, porque da las concesiones a los transportistas, quienes no están respetando el fin de ese permiso con el cual obtienen un ingreso.