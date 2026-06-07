Coahuila cierra la jornada electoral para elegir a su Congreso; reportan incidentes menores

En Coahuila concluyó la jornada electoral para renovar a su Congreso local integrado por 25 diputaciones, 16 de Mayoría Relativa y nueve de Representación Proporcional; se reportó la instalación del 100% de las casillas y el despliegue de más de 10,000 elementos de seguridad.

A lo largo de la jornada electoral, Morena y el PT denunciaron detenciones arbitrarias y la supuesta compra de votos por parte del PRI, partido que gobierna la entidad; no obstante, al cierre de la jornada, las autoridades electorales sólo reportaron cerca de 30 incidencias menores durante la instalación de las casillas como retrasos, ausencia de funcionarios o falta de acreditaciones por parte de los representantes de los partidos.

Para esta jornada electoral, el Instituto Electoral de Coahuila programó la instalación de 4,275 casillas, para el voto de 2 millones 497,551 personas que están inscritas en la Lista Nominal de la entidad.

Asimismo, para el conteo de los votos se deberán procesar 4,319 actas, de las cuales 4,275 provienen de casillas aprobadas, 22 de votación anticipada, una de votación anticipada por internet, seis de personas en prisión preventiva y 15 de representación en casillas especiales con urnas electrónicas.

Es de resaltar que para estas elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha una prueba piloto de voto electrónico a través de la instalación de estas 15 casillas especiales equipadas con 60 urnas electrónicas. Dicho ejercicio funciona como referente para aplicarlo en futuras elecciones nacionales.

Las urnas electrónicas fueron colocadas en ocho distritos electorales de la entidad: Piedras Negras, San Pedro, Monclova, Saltillo, Torreón y Ramos Arizpe, los cuales incluyen a los municipios de Acuña, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas, San Pedro, Monclova, Sabinas, Saltillo, Torreón, Parras y Ramos Arizpe.

Tras emitir su voto, el gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que la jornada electoral se desarrollaba sin incidentes mayores en las diferentes regiones de la entidad.

Detalló que para garantizar el orden en los 38 municipios que integran el estado, se implementó un operativo de seguridad con más de 10,000 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina Armada de México, Fiscalías y Policía Estatal; mientras que las mesas de vigilancia mantenían coordinación entre instituciones de seguridad federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

“Es una jornada tranquila, con orden y con un ambiente de total seguridad en todo el estado…No hay focos rojos en Coahuila, el estado mantiene condiciones de estabilidad que permiten procesos electorales seguros”, puntualizó.

Sobre las denuncias de Morena y el PT con relación a la compra de votos, el consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Miguel Castillo Morales, aclaró que el organismo electoral se encarga de analizar aquellos incidentes que pudieran poner en riesgo el desarrollo de la votación en las casillas, por lo que las denuncias de los partidos será algo que deberá investigar la autoridad relacionado con delitos electorales.

En este contexto, se reportó el retraso en la instalación de casillas en el municipio de Ocampo, debido a las afectaciones climatológicas, dos cambios de domicilio justificados; sin embargo, los inconvenientes no pasaron a mayores y fue posible la instalación del 100% de las casillas en el estado

“Entendemos por foco rojo un lugar donde existe un riesgo real que impida la instalación o el funcionamiento de una casilla. Lo que hemos visto son hechos de otra índole que corresponden a otras autoridades investigar… Puede haber casos que generan un poco de tensión, de preocupación o de impacto mediático en las redes, pero que tiene que ver con otro tipo de situación, no con la operación de las casillas”, añadió.