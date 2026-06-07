Canje de Armas 2026 retira de las calles 218 armas, 353 granadas y más de 6 mil cartuchos en el Edoméx

Como resultado del programa “Canje de Armas 2026. Sí al Desarme, Sí a la Paz”, habitantes de 13 municipios del Estado de México entregaron de manera voluntaria 218 armas de fuego, 353 granadas y 6 mil 614 cartuchos útiles, además de intercambiar mil 46 juguetes bélicos por juegos didácticos, durante el periodo comprendido del 4 al 30 de mayo.

Esta estrategia preventiva impulsa la participación ciudadana y fortalece la construcción de entornos más seguros mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. A través de módulos instalados en distintos municipios, personal especializado recibe y valora de forma voluntaria, anónima y sin consecuencias legales armas de fuego, municiones y explosivos, otorgando a cambio un incentivo económico conforme al tabulador vigente.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que este mecanismo contribuye a fortalecer la cultura de la legalidad y a reducir riesgos para las familias mexiquenses.

“Este procedimiento sencillo, libre y anónimo promueve la cultura de la legalidad, previene hechos ilícitos y accidentes, además de contribuir al combate del tráfico clandestino de armas”, señaló la mandataria estatal.

El programa forma parte de la estrategia integral de construcción de paz que impulsan los gobiernos federal, estatal y municipal, con el objetivo de disminuir la violencia en hogares y comunidades, prevenir accidentes derivados del uso indebido de armas y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

La campaña permanecerá vigente hasta el próximo 26 de septiembre. Durante esta semana, los módulos de canje operarán en los municipios de Chicoloapan, Ecatepec, Tenancingo y Tlalnepantla.

Las sedes, horarios y fechas de atención pueden consultarse a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México: Facebook @SS.Edomex y X @SS_Edomex.