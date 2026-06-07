Con la Cuarta Transformación, el magisterio nacional recuperó derechos, dignidad y poder adquisitivo

Con los gobiernos de la Cuarta Transformación terminó una etapa marcada por la confrontación, la persecución administrativa y la falta de reconocimiento hacia las maestras y los maestros de México, afirmó el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo. Hoy existe una relación basada en el respeto, el diálogo y la convicción de que la educación pública es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo nacional.

Uno de los cambios más significativos ha sido la recuperación salarial del magisterio. Durante más de 36 años de gobiernos neoliberales, las maestras y los maestros vieron deteriorarse progresivamente su poder adquisitivo, aseguró. A partir de 2018, comenzó una política sostenida de recuperación salarial que ha permitido revertir esa tendencia y avanzar en la restitución de los ingresos perdidos durante décadas.

Manifestó que esta política se ha fortalecido con la decisión de la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de autorizar, para 2025, un incremento salarial de 10 por ciento y, en 2026, del 9 por ciento para el magisterio nacional, consolidando así la ruta de recuperación del ingreso de las y los trabajadores de la educación.

Adicionalmente, dijo que, en 2025, la Presidenta emitió un Decreto de Movilidad Laboral que transformó los mecanismos de cambio de centro de trabajo, privilegiando criterios de transparencia, antigüedad y años de servicio. Gracias a esta medida, más de 75 mil maestras y maestros han logrado acercarse a sus comunidades, a sus familias y a los lugares donde desean desarrollar su labor docente.

Asimismo, recordó que los gobiernos de la Transformación han impulsado uno de los procesos de regularización laboral más importantes en la historia de la educación pública.

A la fecha, enumeró que más de un millón 200 mil maestras y maestros han obtenido su basificación, garantizando estabilidad laboral, certeza jurídica y mejores condiciones para el ejercicio de su profesión.

Los hechos son contundentes, refirió: recuperación salarial, movilidad laboral transparente y basificación masiva constituyen avances sin precedente para el magisterio nacional.

El secretario de Educación afirmó que estos logros confirman que para los gobiernos de la Cuarta Transformación y la presidenta de México la educación es una prioridad nacional. La educación pública y quienes la hacen posible todos los días en las aulas son, y seguirán siendo, el corazón de la Transformación de México.

Finalmente, señaló que las y los maestros son las y los guías de la nueva escuela mexicana, que forma hombres y mujeres en el humanismo mexicano, orgullosos de nuestra historia, con pensamiento crítico y al servicio de la patria.