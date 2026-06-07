Psicología impulsa título de Andreeva en Roland Garros

La tenista rusa Mirra Andreeva ha sorprendido al mundo en múltiples ocasiones antes de cumplir 20 años. Su más reciente proeza es ser campeona de Roland Garros a los 19, mostrando una madurez inusual a esa edad.

“Tiene 19 años, está aprendiendo y ganando experiencia. Pero en este Roland Garros ha estado súper centrada, activa y manteniendo la compostura. Estoy muy orgullosa de su trabajo. Ha estado abierta a escuchar y a hacer todo lo necesario para ganar un Grand Slam”, describió su entrenadora, Conchita Martínez, quien fue tres veces finalista de Grand Slams y campeona en Wimbledon 1994.

Este es el primer título de Grand Slam de Mirra Andreeva. Lo consiguió tras vencer en dos sets a Maja Chwalinska en la mítica cancha Philippe Chatrier.

Nacida en Siberia el 29 de abril de 2007, Andreeva acumulaba ocho títulos en el WTA Tour, además de una medalla de plata en Juegos Olímpicos (París 2024), antes de conseguir su primer trofeo de Grand Slam.

Inició Roland Garros 2026 como octava sembrada, lejos de los reflectores de Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Iga Swiatek y Coco Gauff.

Aunado a eso, nunca había llegado a una final de Grand Slam en singles. Su máximo alcance eran las semifinales precisamente en Roland Garros en 2024, cuando tenía 17 y también justo en el año en que empezó a trabajar con Conchita Martínez.

Pero esta semana en París rompió con sus paradigmas para alcanzar su máxima alegría. Y un pilar importante, según describe la propia Mirra, es el acompañamiento psicológico.

“Hablé con mi psicóloga antes de las semifinales y final, porque pensé que me ayudaría a llegar al estado mental en el que me gustaría de cara a los partidos más importantes de mi vida”, enfatizó la rusa ya con el trofeo en sus manos.

“Quise prepararme de la mejor manera. Me dio muchos consejos y pequeñas técnicas que podía emplear en la cancha para vivir todo esto de forma más sencilla. Creo que, por todo ello, ella se merece muchísimo crédito”.

Andreeva se refiere a Alexis Castorri, una afamada psicóloga deportiva con sede en Florida que ha trabajado con campeones de la talla de Andy Murray, Ivan Lendl y Simona Halep.

“Decidí que, como dice mi psicóloga, siempre puedes elegir cómo vas a ser en la cancha, cómo vas a jugar y quién vas a ser como persona. Así que decidí ser una luchadora”, precisó Andreeva, con una seguridad poco común en adolescentes.

Una de las técnicas de fortaleza mental que puso en marcha fue la visualización y no sólo en Roland Garros 2026, sino desde antes.

“He visualizado este momento muchas veces, no sólo durante este torneo. He pensado mucho en cómo iba a suceder, si iba a suceder, cuándo y dónde. La sensación en la vida real es mucho mejor, porque es increíble darme cuenta que puedo llamarme campeona de Grand Slam”.

Mirra Andreeva es la campeona más joven de Roland Garros desde que Monica Seles lo consiguiera en 1992 también con 19 años.

Por otra parte, se convirtió en la primera singlista de Rusia en quedarse con este campeonato desde Maria Sharapova en 2014.

Pese a todos estos hitos, Andreeva no perdió la oportunidad para reconocerse a sí misma, algo que viene compaginado con su trabajo psicológico.

“También quiero agradecerme a mí misma por haber creído en mí, por dar el 100% incluso cuando ha sido difícil, por intentar cada día ser mejor persona y jugadora, por creer que puedo hacerlo, por luchar contra tantos demonios. Sólo yo sé lo difícil que fue para mí y lo nerviosa que estuve estas dos últimas semanas, así que gracias a mí misma por haber trabajado tan duro”.