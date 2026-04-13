Aeropuerto de Puebla, despierta interés de inversores de la Coparmex

Puebla, Pue. En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), algunos socios en Puebla levantaron la mano para invertir en la zona del Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”, tras la invitación del gobierno del estado para fortalecer sus operaciones durante el presente año.

Beatriz Camacho Ruiz, presidenta del organismo, explicó que a los socios interesó la propuesta del mandatario Alejandro Armenta Mier, para construir un hotel, centro comercial y central de autobuses.

En este tenor, dijo que los interesados, sin dar nombres, firmaron cartas de intención para elaborar proyectos y que estos puedan satisfacer el interés de las autoridades por darle más actividad al aeropuerto, ubicado en el municipio de Huejotzingo.

Comentó que la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetrq) habrá de revisar las propuestas para darles o no luz verde, “pero al menos hay intenciones serias de los socios de Coparmex por participar”.

Y es que el gobierno del estado está en vías de concretar otras 12 rutas de vuelos nacionales y hacia Estados Unidos; sin embargo, en los alrededores de la terminal no hay infraestructura para los usuarios en cuanto a alojamiento, para hacer compras o tomar autobuses que los lleven a la Angelópolis u otros destinos de Puebla y de entidades vecinas.

Camacho Ruiz dijo que los afiliados al organismo patronal ven oportunidades de inversión, pero falta el apoyo del gobierno estatal, el cual motivará a invertir.

Arranque de obras, a la espera

Puntualizó que no puede dar una fecha de arranque de las obras, pero sí hay el compromiso de hacerlas en este año, ya que los 12 vuelos adicionales se tienen previstos concretar en junio próximo.

El gobierno estatal, semanas atrás, anunció una inversión de 420 millones de pesos para la ampliación y mejoramiento de la terminal poblana durante el presente año.

De la inversión, 300 millones son del gobierno estatal y el resto serán aportados por Guardia Nacional, a través del Grupo Mundo Maya.

La dirigente de la Coparmex reiteró que son los primeros en presentar cartas de intención y no duda que empresarios de otros organismos hagan lo mismo.

Asimismo, confió en que las propuestas de sus socios dejen satisfechas a las autoridades, ya que el aeropuerto está subutilizado desde que se creó hace casi 40 años y ahora hay un interés por aprovecharlo.