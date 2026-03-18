Promueven a Puebla en Houston como destino turístico y de inversión

Puebla, Pue. La Secretaría de Desarrollo Turístico estatal presentó la oferta integral de Puebla en materia turística, cultural, gastronómica y de negocios a empresarios y consulares en Houston para consolidar alianzas y atraer inversiones al estado.

Carla López-Malo Villalón, titular de la dependencia estatal, explicó que en este encuentro acudieron cámaras empresariales, organismos binacionales y líderes del sector turístico de la ciudad texana.

Comentó que se mostró la riqueza del estado y con lo cual se posiciona como un destino competitivo a nivel internacional. Lo anterior, en busca de fortalecer la colaboración con la iniciativa privada.

El encuentro se realizó en el marco del próximo lanzamiento del vuelo directo Puebla–Houston operado por Volaris, el cual estará disponible a partir del 1 de junio próximo y permitirá fortalecer la conectividad aérea y detonar el turismo de negocios, cultural y gastronómico entre ambos destinos.

López-Malo dijo que facilitar el intercambio comercial y la atracción de inversiones es uno de los objetivos de la presente administración estatal, lo cual contribuirá al desarrollo económico de Puebla.

Asimismo, dijo que las facilidades de conectividad aérea son esenciales en todo aeropuerto y el de Puebla tiene todo para alcanzar su máximo de vuelos en llegadas y salidas.

Invertir en complejo hotelero para aeropuerto

En este tenor, el gobernador Alejandro Armenta invitó a los empresarios poblanos para que inviertan en el desarrollo hotelero de los alrededores de esa terminal aérea ubicada en el municipio de Huejotzingo, que está a 20 minutos de la Angelópolis.

Comentó que, de ser necesario, el gobierno del estado podría entrar como coinversor, ya que en la zona se requiere incrementar los servicios a usuarios del aeropuerto.

Anticipó que la administración estatal estaría dispuesta a donar un terreno para construir un complejo hotelero, el cual responda a las necesidades de inversión requeridas para la prestación del servicio.

Puntualizó que el aeropuerto está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero el gobierno poblano contribuye en maximizar su operación para que salga del rezago que tiene desde que se construyó.