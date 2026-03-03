México es una economía puente de inversión iberoamericana, afirman CEAPI e ICEI

México se consolida como una de las economías puente más relevantes entre América Latina, Norteamérica y Europa. Es un destino importante de inversión extranjera directa y destaca por su capacidad de canalizar inversiones hacia terceros mercados, plantean el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).

Según el análisis “México, el trampolín de las empresas latinoamericanas en el mundo”, es el país latinoamericano con mayores inversiones acumuladas en Europa, así como el primero en inversiones acumuladas en España con 35,150 millones de dólares, con lo cual se consolidó como el principal inversor latinoamericano en ese mercado estratégico.

Además, en el actual escenario de reconfiguración geoeconómica global ―refiere el documento—, México aparece como el principal origen de las empresas latinoamericanas que utilizan España como trampolín (118 de 312 firmas) para expandirse hacia terceros mercados, especialmente dentro del espacio europeo ampliado.

Destaca que esa dinámica fortalece el concepto de empresa multi-iberoamericana, que son aquellas compañías con raíces en Iberoamérica que operan con estructuras complejas y presencia consolidada a ambos lados del Atlántico.

De acuerdo con el documento, México es el tercer país de Latinoamérica con más empresas matrices, con 2,431, y con mayor número de filiales en el exterior, con 6,416, lo que confirma el alto grado de internacionalización y sofisticación corporativa del empresariado mexicano.

Además, en términos regionales, México es el tercer país que más invierte en América Latina; sus principales destinos son Brasil, Perú y Colombia.

Esa diversificación confirma una estrategia empresarial orientada a consolidar liderazgo regional y fortalecer cadenas de valor intralatinoamericanas, subraya el documento.

Al respecto, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, subrayó que ese estudio demuestra que las empresas mexicanas no solo son protagonistas en la región, sino actores estratégicos en la arquitectura económica global.

En su opinión, México no solo destaca por ser destino relevante de inversión extranjera directa, sino por su capacidad de canalizar inversiones hacia terceros mercados, reducir costos de transacción, facilitar la transferencia bidireccional de conocimiento y aproximar culturas empresariales.

"México desempeña un papel clave en la cohesión, estabilidad y proyección internacional del espacio iberoamericano", aseguró.

El mencionado informe se presenta como antesala del IX Congreso Iberoamericano CEAPI, que tendrá lugar en Ciudad de México del 25 al 27 de mayo bajo el lema "La Fuerza de Iberoamérica".

Es un foro que reúne cada año a presidentes de compañías, familias empresarias, líderes empresariales e instituciones para debatir los grandes retos y oportunidades que enfrenta la región.

Participarán como ponentes Carlos Slim, presidente de Grupo Carso y socio CEAPI; Luis Amodio, presidente de OHLA; Blanca Treviño, presidenta, CEO y cofundadora de Softtek; Loreanne García, cofundadora de Kavak; Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox; y Pita de la Vega, presidenta del Consejo de Administración de Grupo de la Vega, entre otros empresarios.

El estudio concluye que México es hoy uno de los grandes articuladores del espacio empresarial iberoamericano y un actor determinante en la globalización de las empresas latinoamericanas, con un papel destacado en la nueva geoeconomía global.