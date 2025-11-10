Caen tarifas y ocupaciones en rentas vacacionales de Tulum

Cancún, QRoo.- Tulum es el municipio en donde más ha disminuido la ocupación en el sector de las rentas vacacionales, lo mismo que la tarifa promedio de esta modalidad de hospedaje, sin embargo, sigue incrementándose la oferta de nueva vivienda de alquiler a corto plazo.

Así lo dio a conocer Manuel Lozano Álvarez, director de la Expo Renta Vacacional que se organiza año con año en Cancún:

“En Tulum, la noche promedio pasó de 147 dólares en 2024 a 145 en lo que va de 2025; la ocupación ha caído bastante; el año pasado estaba en 25%, actualmente estamos en 20.5% promedio, y las noches disponibles pasaron de 3.1 a 3.2 millones; es sorprendente, sigue habiendo un incremento en el inventario de las noches en Tulum a pesar de la situación porque hay compromisos de desarrollos que ya existían y todo ese nuevo inventario se va a poner en renta vacacional”.

Según datos de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Quintana Roo, existen actualmente más de 565 complejos condominales o residenciales que suman poco más de 11,000 unidades en renta vacacional, lo cual es casi equiparable a las 12,000 habitaciones hoteleras que operan en Tulum.

Lozano Álvarez añadió que esa oferta seguirá creciendo de manera acelerada, pues hay por lo menos otra centena de proyectos inmobiliarios en construcción expresamente planeados para alquilarse en plataformas como Airbnb o VRBO.

A ello se suma, dijo, que la afluencia de turismo ha disminuido a nivel general, lo cual se ha visto particularmente marcado en Tulum por la situación de costos elevados con los que se comercializó artificialmente el destino y que desembocó en la actual crisis que se padece.

En otros destinos del mismo estado, la tendencia es distinta, pues en Cancún la tarifa promedio pasó de 99 a 105 dólares, mientras que la ocupación disminuyó sólo de 29 a 28%; en Playa del Carmen también incrementó la tarifa promedio de 116 a 123 dólares y la ocupación cayó de 37 a 25.4%.

Es decir, Tulum es el único municipio turístico del estado en donde pese a tener baja ocupación y tendencia negativa en la tarifa de su oferta de hospedaje, se sigue incrementando la oferta de vivienda en renta vacacional, insistió Lozano Álvarez.

Éste y otros temas de la renta vacacional se analizarán en la Expo Renta Vacacional a realizarse los días 21 y 22 de noviembre en el Centro de Convenciones de Cancún, donde se darán cita líderes de la industria a nivel internacional, representantes y oradores de empresas como Airbnb, Expedia, VRBO y Booking.com, quienes compartirán tendencias emergentes y análisis de esta industria.