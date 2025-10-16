Exigen playas libres en Tulum; rechazan la propuesta del alcalde

Tulum, QRoo.- El colectivo Playas Libres se manifestó este jueves en la entrada del Parque del Jaguar en Tulum durante la visita de autoridades de los tres órdenes de gobierno en reclamo del libre acceso a los arenales de Quintana Roo.

Manifestaron su rechazo a la propuesta del alcalde Diego Castañón de abrir los accesos a las playas de Tulum, pero con condiciones como el no poder ingresar con alimentos ni bebidas para consumir en hoteles y restaurantes con concesión en la Zona Federal Marítimo Terrestre.

El encuentro forma parte de una serie de reuniones de trabajo entre autoridades federales y estatales para atender la situación que atraviesa Tulum, donde la pérdida de accesos públicos, el alza de costos y la inseguridad han derivado en una disminución del turismo en los últimos meses.

La titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez, informó en redes sociales la instalación de una mesa interinstitucional para implementar acciones “puntuales, inmediatas y estratégicas” que permitan incrementar el flujo de turismo hacia Tulum.