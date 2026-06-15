Gasto federalizado registra su peor abril desde el 2009

Los gobiernos estatales y municipales registraron su peor abril desde el 2009 -año de crisis económica y financiera a nivel mundial- como consecuencia del recorte en el gasto programable y de la debilidad económica en el país.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto federalizado, que es el dinero que la Federación transfiere a las administraciones subnacionales, ascendió a 252,418 millones de pesos durante el cuarto mes del presente año.

Este monto significó una disminución de 12.6% a tasa anual, con ajuste inflacionario, siendo, para un mes de abril, la baja más pronunciada desde el 2009 (-27.3%); de hecho, los únicos descensos, además de dichos años, se observan en el 2017, el 2018, el 2019 y el 2023.

La caída real de los recursos federales limitó el potencial de la mayoría de estados y municipios, debido a la importancia del gasto federalizado, ya que representa alrededor de 85% de los ingresos totales de las entidades federativas.

La baja de 12.6% del gasto federalizado fue producto de que solamente uno de sus seis ramos creció: provisiones salariales y económicas y otros subsidios.

El ramo más importante del gasto federalizado es el de participaciones federales, que forma parte del gasto no programable (recursos de libre disposición para las administraciones locales) y su entrega depende de la recaudación federal participable, actividad económica y población.

En abril pasado las participaciones mostraron un descenso de 7.8%; la mayoría de los estados presentaron disminuciones en este ramo (29 de 32), debido a un menor dinamismo económico respecto a años previos, cuya consecuencia se reflejó en un nivel recaudatorio más bajo.

Cabe recordar que la caída de las participaciones federales es reflejo de una baja eficiencia de los sistemas de fiscalización en los estados y una menor actividad económica local que se materializó en la menor recaudación de recursos.

Merma

El segundo ramo más importante de la transferencia que realiza la Federación a estados y municipios es el referente a las aportaciones federales (gasto programable, es decir, está etiquetado), las cuales solventan diferentes problemáticas en educación, salud, infraestructura social, seguridad y fortalecimiento financiero.

Estos recursos descendieron 4.5% a tasa anual real, siendo el peor resultado para un mes de abril desde el 2020, cuya asignación depende del gobierno federal en la construcción de los presupuestos.

En general, las caídas más pronunciadas se observaron en los ramos correspondientes a recursos para protección social en salud (-74.1%) y convenios de descentralización (-22.1%); no se registraron recursos en convenios de reasignación.

Las bajas

De las 32 entidades federativas del territorio mexicano, 26 estados presentaron reducciones anuales con ajuste inflacionario en su gasto federalizado durante abril del presente año

Los estados con las bajas más pronunciadas fueron en diferentes regiones del territorio mexicano. Ciudad de México lideró esta lista con una contracción de 44.4%; le siguieron Veracruz (-18.1%), Querétaro (-15.0%), Oaxaca (-14.8%), Yucatán (-14.1%) y Morelos (-13.0 por ciento).

También destacaron con bajas Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa, Campeche, Hidalgo, Tabasco, Baja California, Coahuila y Quintana Roo.

La debilidad en su actividad económica se exhibió en la mayoría de los estados; otro común denominador de todas las entidades fue el recorte al gasto programable, previsto desde el armado del Paquete Económico de este año.

Al otro polo, las únicas entidades que registraron aumentos en su gasto federalizado durante abril pasado fueron Puebla, Zacatecas, Guanajuato, Durango, Aguascalientes y Chiapas.

Por su parte, los gobiernos subnacionales que más gasto federalizado recibieron fueron Estado de México, la capital del país, Jalisco, Veracruz, Puebla, Chiapas, Guanajuato y Nuevo León, arriba de 11,000 millones de pesos cada uno.

En tanto, los menores montos se dieron en Colima, Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Tlaxcala, Aguascalientes, Morelos, Quintana Roo y Zacatecas.