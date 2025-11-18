Brugada amplía a 2026 el trámite de licencia permanente en la Ciudad de México

El programa de licencias permanentes se ampliará un año más en la Ciudad de México, informó este martes la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al destacar que se superaron las proyecciones planteadas sobre la aceptación de la ciudadanía.

La funcionaria capitalina detalló en conferencia de prensa que la expedición de este documento se mantendrá durante todo el 2026.

El secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton Falcón, explicó que del 16 de noviembre de 2024 a la misma fecha de 2025 se han expedido 1 millón 390,606 licencias permanentes, con lo que se ha recaudado en total en 2,341 millones 716,000 pesos.

"Hemos visto que este programa es muy solicitado por parte de la ciudadanía y nos parece que es muy importante, además de presentar estos resultados el hecho de que se amplíe conforme a lo que indica la jefa de Gobierno.

"Nosotros estaríamos presentando al Congreso (local) como parte del Paquete Económico 2026 la ampliación del programa de licencia permanente manteniendo la cuota de 1,500 pesos, en beneficio de la ciudadanía porque lo que busca es generar un doble beneficio; un beneficio a la hora de realizar el trámite y a la hora de realizar las inversiones", dijo el funcionario local.

Los recursos obtenidos con la expedición de las licencias permanentes se destinan al fideicomiso exclusivo para fortalecer la movilidad de la Ciudad de México en 3 ejes fundamentales:

Movilidad no motorizada Seguridad vial Transporte público

Brugada explicó que se planea financiar diversos proyectos entre los que destacó la expansión de Ecobici, la intervención en 66 cruces seguros para entornos escolares y el mejoramiento de 116 cruces peatonales, además de la modernización de los Centros de Transferencia Modal (Cetram) y el fortalecimiento de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) con la compra de 100 autobuses eléctricos.