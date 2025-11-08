Licencia de conducir permanente, se acaba el tiempo para tramitarla

La oportunidad de poseer una licencia permanente de conducir -expedida por las autoridades de la Ciudad de México- está por llegar a su fin el próximo 31 de diciembre de 2025.

Se cumple casi un año (16 de noviembre de 2024) de que se puso en marcha el plan para otorgar este permiso, el cual evitará que los automovilistas tengan que renovar este documento cada cierto periodo de tiempo.

A partir del 1 de enero de 2026 ya no será posible realizar este trámite, al menos así lo estipularon las autoridades capitalinas. No obstante, podría continuar este beneficio dependiendo de cuán exitoso esté resultando para las arcas de la administración encabezada por Clara Brugada Molina.

En este tenor, la jefa de Gobierno anunció en conferencia de prensa que se ampliarán los horarios de atención para el resto del año, a fin de que la ciudadanía interesada y que cumpla con los requisitos pueda tener rápidamente su cita y pueda sacar la licencia permanente.

Requisitos para tramitar la licencia permanente de conducir

Identificación Oficial (INE, Cédula Profesional, Pasaporte, Tarjeta de Residencia o Cartilla del Servicio Militar)

Línea de Captura Pagada (1,500 pesos)

Comprobante de domicilio en CDMX o el Estado de México

Licencia de Conducir Tipo A (Únicamente expedida por la Semovi CDMX)

El trámite se puede hacer en línea, siempre que el solicitante tenga una cuenta Llave CDMX

En el caso de quienes son primera vez, deben presentar y aprobar un examen teórico compuesto por 20 preguntas, todas formuladas bajo el formato de opción múltiple.

¿Quiénes no pueden obtener la licencia permanente?

Personas que hayan sido sentenciadas por delitos viales graves.

Personas que hayan sido responsables de la muerte de alguien al conducir.

Personas que hayan sido sancionados en el programa conduce sin alcohol.

¿Cómo tramitar la licencia permanente CDMX en línea?