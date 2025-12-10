Diamondbacks y Padres aterrizan en CDMX el sello MLB

Las Grandes Ligas eligieron a Arizona Diamondbacks y San Diego Padres para presentarse ante público mexicano en el 2026. Los Diamonds han jugado más partidos en México que cualquier otro equipo de la liga, siendo la última vez, en una serie de dos juegos contra los Rockies en Monterrey en 2019. Previo a esa serie, los D-backs también jugaron dos series inaugurales de la temporada 2014 contra los Dodgers en Sidney, Australia; y en partidos de exhibición en Hermosillo, México, contra los Rockies (2015 y 2010), Team Mexico (2009), Chicago White Sox (2008), Kansas City Royals (2003), Padres (2002), Oakland Athletics (2001), Anaheim Angels (2000) y Milwaukee Brewers (1998-99).

"Estamos muy ilusionados de mostrar nuestra marca internacionalmente una vez más y agradecemos a la MLB por seleccionarnos. Hemos jugado más partidos en México que cualquier otro equipo de la liga y hemos invertido mucho en aumentar nuestra base de aficionados al otro lado de la frontera a lo largo de los años. México ha sido durante mucho tiempo un lugar y punto focal valioso en la búsqueda de talento, la construcción de relaciones y el aumento del número de seguidores", dijo Derrick Hall, presidente, CEO del equipo.

Para los Padres, este será su primer viaje internacional desde que jugaron dos partidos contra Los Angeles Dodgers en Seúl, Corea del Sur en la temporada 2024. San Diego también ha jugado en una serie de dos partidos en CDMX contra los Giants en 2023 y otra serie de tres juegos de temporada regular en Monterrey en 2018 contra los Dodgers; en un par de partidos de exhibición en CDMX en 2016 contra los Astros; en dos partidos de exhibición contra los Dodgers en China, en 2008; en un partido de exhibición en 2002 contra los D-backs en Hermosillo; en un partido de exhibición en 2001 contra los Rockies en Culiacán, México; en el partido inaugural de la temporada 1999 contra los Rockies en Monterrey; y en una serie de temporada regular de tres partidos en 1996 contra los Mets en Monterrey.

“Nos sentimos honrados de traer de vuelta a los Padres a Ciudad para otra serie inolvidable en 2026. Nuestro debut allí en 2023 fue histórico, y este regreso refleja nuestro compromiso continuo de celebrar nuestra base de aficionados binacional y ayudar a hacer crecer el béisbol a nivel internacional. Estamos emocionados de jugar una vez más en el hermoso Estadio Alfredo Harp Helú delante de los apasionados aficionados mexicanos al béisbol y nuestros fieles aficionados que nos acompañarán en el viaje a esta ciudad y estadio de clase mundial.”

Las entradas para la Serie de la Ciudad de México 2026 saldrán a la venta al público general el lunes 19 de enero.