¿Dar el salto hacia la especialización es muy complejo? Rompiendo mitos

La necesidad de profesionistas con posgrado es crítica. Actualmente, mientras que el 62% de la población mexicana cuenta con título universitario, solo el 0.1% de las personas de 35 a 64 años tiene un doctorado, la proporción más baja entre los países de la OCDE. Esto difiere con el mercado laboral, pues los perfiles con posgrado son cada vez más demandados, especialmente para puestos que requieren alta especialización, investigación y liderazgo.

En contraste, la decisión de cursar un posgrado (especialidad, maestría o doctorado) sigue rodeada de estigmas. Se percibe a menudo como una inversión inalcanzable, limitada a la academia o poco práctica para el mercado laboral, por ello la Dra. Eva María Pérez Castrejón, directora de promoción de la UPAEP, ayuda a desvelar esos mitos, asegurando que la especialización es una necesidad urgente y que existen múltiples caminos para conseguirlo.

De la teoría a la transformación

Un primer error es creer que el posgrado obliga al profesionista a dedicarse exclusivamente a la investigación teórica, aquí la especialista enfatiza que "si bien existen profesionistas que se enfocan totalmente en ello, y con grandes logros, también somos muchos quienes combinamos la práctica profesional con la producción científica", además de que la complementariedad entre la teoría y la práctica, donde la investigación se aplica para solucionar problemas reales en el ámbito laboral, es uno de los puntos principales en la actualidad.

Otra idea es que no es redituable. Hoy en promedio, un profesional con posgrado en México puede ganar significativamente más que uno con solo licenciatura, hasta un 46% más, según algunas estimaciones del IMCO. Además "Si más egresados de licenciatura o maestría decidieran continuar su formación, se fortalecería el liderazgo y se crearían mejores ambientes laborales, habría una ruptura de paradigmas y generación de ideas creativas e innovadoras", asegura Pérez Castrejón.

También habló del aumento en la productividad para el logro de objetivos organizacionales y la oportunidad de acceder a espacios laborales o estancias en el extranjero, consolidándose con experiencia en un área específica, además de formar personas éticas y socialmente responsables.

Tendencias en la profesionalización

Por otro lado, el argumento de que los posgrados son espacios para vivir en los laboratorios se desvanece al examinar la oferta de programas profesionales de alto nivel, por ejemplo, en la institución a la que pertenece la entrevistada hay una tendencia de doctorados diseñados para profesionistas que buscan impactar directamente en su entorno.

Por ejemplo, el doctorado en planeación estratégica y dirección de tecnología. Ella explica que este programa es la antítesis del mito del posgrado inservible, pues se enfoca en la visión integral y la gestión de estrategias de largo plazo para enfrentar problemáticas organizacionales y sociales.

Este tipo de doctorados no son teóricos y exigen a los estudiantes trabajar sobre casos reales de sus propios entornos (empresas, gobierno, instituciones educativas). "Esto garantiza que la investigación esté articulada directamente con la toma de decisiones informada".

El mito de que son solo áreas de "investigación pura" se desvanece al entender que muchos programas se centran en herramientas cruciales para el mercado actual, como la ciencia de datos, la analítica para la toma de decisiones y la gestión estratégica del conocimiento, así especializaciones como el doctorado en tecnologías de la información se vuelven trascendentes, pues incluso en esta institución, tiene una modalidad de tiempo parcial y el 50% de los créditos se centra en el desarrollo progresivo de una tesis que busca generar soluciones basadas en evidencia para problemas concretos.

Las becas a veces quedan desiertas

Pero al final el principal obstáculo percibido es el costo. Ante este reto, la representante de UPAEP compartió que puede mitigarse al investigar activamente las oportunidades de becas que ofrecen las instituciones. Dijo que es fundamental que los aspirantes busquen en todas las instituciones sus áreas de becas, pues existen oportunidades que, por desconocimiento, incluso quedan desiertas.

Las oportunidades de financiamiento son variadas y pueden provenir de múltiples fuentes, por ejemplo, la mayoría de las universidades cuentan con fondos propios para apoyar a sus estudiantes. La UPAEP, por ejemplo, ofrece las Becas de Investigación de Estudios de Posgrado, enfocadas en impulsar el talento y el desarrollo de proyectos clave.

También existen muchas oportunidades vinculadas con el sector privado, donde empresas hacen alianzas con instituciones académicas para generar becas de posgrado, asegurando la formación de especialistas que ellas mismas necesitan; por último, en México tenemos los apoyos gubernamentales, en este sentido la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) es un actor principal en el financiamiento de posgrados de calidad.

Más allá de la ayuda financiera, la evidencia económica y laboral justifica la inversión: la OCDE señala que las personas con estudios superiores tienen 55% más probabilidad de conseguir empleo y una posibilidad del 30% de mejorar su salario, por ello la especialista concluye que el posgrado no es un gasto, sino una inversión que dota al profesionista de liderazgo estratégico y la capacidad de analizar críticamente la realidad; lograr competencias de alto nivel para incidir en políticas y decisiones estratégicas, además de generar una proyección global gracias a oportunidades de movilidad internacional.

"México y el mundo necesitan más especialistas con posgrado que contribuyan al desarrollo de las organizaciones públicas y privadas," dijo la Dra. Pérez Castrejón, animando a los profesionistas a investigar sus opciones y dar el salto hacia la especialización.