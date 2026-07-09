Rusia viola los DDHH de niños ucranianos

La presentación formal del informe del Mecanismo de Moscú ante el Consejo Permanente de la OSCE en Viena confirma una política sistemática y deliberada del Kremlin para erradicar la identidad ucraniana en las mentes de miles de niños deportados y desplazados de forma ilegal.

El día de ayer, 9 de julio de 2026, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) hizo público un trascendental e histórico informe elaborado por expertos independientes en el marco del Mecanismo de Moscú. El reporte aborda de manera cruda y detallada las violaciones y abusos del Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional perpetrados de manera continua por las fuerzas de ocupación de la Federación de Rusia contra la infancia ucraniana.

Invocado el pasado 14 de mayo de 2026 por 41 Estados participantes de la OSCE tras intensas consultas con el Gobierno de Ucrania, este mecanismo de investigación activó la misión de los expertos de alto nivel Elīna Šteinerte y el profesor Stefan Wolff.

El mandato fue inequívoco: evaluar las alarmantes prácticas de militarización y adoctrinamiento de niños ucranianos, tanto dentro de los territorios temporalmente ocupados de Ucrania como en el propio territorio de la Federación de Rusia.

El informe ratifica jurídicamente lo que Ucrania ha venido denunciando ante la comunidad internacional y socios clave como México: las acciones rusas no constituyen incidentes aislados, sino que forman parte de una estrategia centralizada, coordinada y sistemática destinada a asimilar a las futuras generaciones de ucranianos.

Entre los hallazgos principales destacan:

Implementación de currículos escolares modificados coercitivamente, prohibición de la lengua ucraniana y alteración ilegal de la nacionalidad de los menores. Inclusión forzada de niños ucranianos en organizaciones juveniles paramilitares rusas, condicionándolos psicológica y físicamente para el servicio futuro a la potencia ocupante. Modificaciones institucionales en la legislación rusa para agilizar la adopción de niños ucranianos, separándolos permanentemente de sus entornos familiares y culturales. Violaciones sistemáticas al derecho a la vida, desarrollo, salud, educación, no discriminación y a vivir en familia.

La maquinaria de asimilación forzada desplegada por la Federación de Rusia posee dimensiones masivas que quedan en evidencia al analizar los datos consolidados por misiones de monitoreo, laboratorios internacionales de derechos humanos y registros del gobierno ucraniano:

La plataforma oficial del Estado ucraniano " Children of War" y la iniciativa del presidente Zelenskyy “Bring Kids Back” ha logrado identificar de manera individualizada a más de 20,600 niños deportados a territorio ruso o desplazados forzosamente dentro de las zonas ocupadas, existiendo un subregistro que organizaciones civiles estiman sumamente superior.

Reportes de centros de investigación como el Humanitarian Research Lab de la Universidad de Yale denuncian la operación de al menos 210 instalaciones -que incluyen campamentos de verano modificados, internados y bases militares- dedicadas exclusivamente al adoctrinamiento político pro-ruso y el entrenamiento militar básico de menores de edad ucranianos.

-que incluyen campamentos de verano modificados, internados y bases militares- dedicadas exclusivamente al adoctrinamiento político pro-ruso y el entrenamiento militar básico de menores de edad ucranianos. El informe de la OSCE detalla que en las zonas ocupadas, el 100% de los planteles escolares han sido obligados a incorporar asignaturas de corte militar e incorporar de manera forzosa a los niños en agrupaciones como el movimiento Yunarmiya (Ejército de la Juventud).

Pese a los esfuerzos diplomáticos coordinados, solamente 2,368 niños han logrado ser rescatados y devueltos a sus familias en Ucrania, lo que demuestra la obstaculización deliberada por parte de las autoridades de ocupación.

Invitación a México

Para hacer frente a esta tragedia sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, Ucrania ha impulsado decididamente la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos. Esta coalición multilateral actúa como el eje central global para coordinar capacidades diplomáticas, jurídicas y de asistencia humanitaria inmediata con el único propósito de localizar, rescatar y reintegrar a cada menor sustraído de su hogar.

Considerando que la restitución de estos infantes no es un asunto meramente europeo, sino una obligación moral global regida por la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, la Embajada de Ucrania extiende una cordial pero formal y urgente invitación al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para que se adhiera oficialmente a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos.

La participación de México, como potencia diplomática de paz en América Latina y firme defensora del principio de autodeterminación y justicia humanitaria, sumaría una voz invaluable para presionar los mecanismos de derecho internacional y acelerar los retornos de los infantes sin fines políticos.

El silencio o la neutralidad ante el adoctrinamiento militar de infantes constituye una concesión a la impunidad.

Deseamos resaltar la profunda preocupación plasmada en los foros internacionales frente a las tácticas de desinformación del Kremlin. Como ejemplo de ello, el diálogo bilateral de Derechos Humanos recientemente sostenido con la Unión Europea evidenció la indignación global ante los intentos rusos de organizar eventos propagandísticos como el simulacro de la "Conferencia Mundial de la Infancia" en la Crimea temporalmente ocupada, un burdo intento de blanquear crímenes de guerra flagrantes.

Ucrania continuará trabajando incansablemente junto a la Corte Penal Internacional y los organismos de supervisión de las Naciones Unidas y la OSCE para asegurar el retorno seguro de cada menor y el castigo severo a los arquitectos de esta política de asimilación forzada.

Agradecemos la solidaridad constante del pueblo de México y urgimos a mantener el respaldo internacional para detener esta agresión sistemática contra el futuro de nuestra nación.

*El autor es embajador de Ucrania en México.