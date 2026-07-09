Mundial: Noruega va por otra hazaña inédita contra Inglaterra

Noruega ya hizo historia en la Copa del Mundo 2026 al llegar, por primera vez, a cuartos de final. Pero no quiere que su hazaña culmine allí.

Hace unos días vencieron al máximo campeón del torneo, Brasil, en octavos y eso les dio un envión para su próxima prueba: Inglaterra, que cada cuatro años revive con vehemencia el sueño de ganar el Mundial por segunda ocasión (su único título sigue siendo el de 1966).

“No creo que ningún equipo al que nos hayamos enfrentado hasta ahora nos haya subestimado. Todos hacen muchos análisis, así que no hay secretos. Eso también aplica a este partido”, señaló el seleccionador noruego, Stale Solbakken, previo al duelo ante los británicos.

Será este sábado a las 15:00 horas cuando Noruega dispute sus primeros cuartos de final de Copa del Mundo ante Inglaterra.

Sus antecedentes son 11 partidos entre amistosos y oficiales, aunque este será el pionero a nivel de Mundiales. En los anteriores, Inglaterra lidera con seis triunfos y tres empates.

Los británicos llegan con mayor presión, pues además de que quieren evitar 60 años sin título en Copa del Mundo, cuentan con una liga de potencial más elevado que la de los nórdicos. Sin embargo, eso no es motivo de temor para Solbakken.

“Obviamente, algunos de nuestros jugadores han enfrentado a muchos de los ingleses, pero puede que los dos mejores jugadores ingleses no jueguen en la Premier League, sino en España y Alemania, así que también se puede interpretar de esa manera”.

El timonel noruego hizo alusión a Jude Bellingham (Real Madrid) y Harry Kane (Bayern Múnich), quienes aparecieron en el marcador en la victoria 3-2 sobre México en octavos de final.

A pesar de su alta reputación en este deporte, Inglaterra sólo ha llegado a semifinales de Mundiales en tres ocasiones: 1966 (terminó como campeón), 1990 y 2018 (cuarto lugar). En caso de vencer a Noruega, firmará apenas la segunda en este siglo.

“Tenemos muchos jugadores que han estado en situaciones como esta, en cuartos de final antes. Muchos son experimentados y veteranos, así que, por supuesto, nos ayudan, nos dan consejos y nos dicen que mantengamos la calma”, declaró el defensa inglés, Nico O'Reilly.

Compañero de Erling Haaland en Manchester City, O’Reilly está viviendo su primera Copa del Mundo y se siente feliz de representar a su selección en estas instancias.

“Es un privilegio y un honor jugar para mi país, representarlo y lucir este escudo, demostrar de lo que soy capaz y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido”, exaltó el lateral de 21 años.

Inglaterra tendrá dos bajas para el partido contra Noruega: el mediocampista Jordan Henderson, que se perderá el resto del torneo tras lesionarse en los festejos del triunfo sobre México, y el defensa Jarell Quansah, que en ese mismo duelo fue expulsado. La FIFA le dio condena de dos partidos, así que sólo volvería si los Tres Leones califican hasta la final.

Noruega, por su parte, contará con un inspirado Haaland que está peleando la Bota de Oro en su primer Mundial junto al francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Messi.

Erling Haaland y Martin Odegaard apuntan a ser piezas clave de Noruega en el choque contra Inglaterra, ya que ambos son figuras de la Premier League con Manchester City y Arsenal, respectivamente, lo que les permite conocer a varios seleccionados británicos.

La última vez que Inglaterra llegó a semifinales de Copa del Mundo fue precisamente contra una selección nórdica, Suecia, en 2018. Le ganó 2-0 en tiempo regular.