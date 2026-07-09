Plataformas digitales reactivaron generación de empleo en junio

Con el impulso de las plataformas digitales, en junio del 2026 se reactivó el crecimiento de la nómina formal del país, al registrarse el alta de 61,023 trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de los casi 30,000 despidos netos de mayo.

El número de contrataciones de junio fue el más alto para un mes igual desde el 2021, cuando se contabilizaron casi 66,000 nuevas contrataciones en términos netos.

Como ha ocurrido en la mayor parte de los meses desde julio del 2025, cuando se arrancó el programa piloto que permite a los trabajadores por aplicación acceder a todos los seguros que ofrece el IMSS, esta modalidad de contratación impulsó la creación de empleo formal en junio pasado.

Durante el mes el número de altas de trabajadores asociados a plataformas sumó 40,496, esto es, dos terceras partes del nuevo empleo registrado. Si se excluyera esta modalidad laboral, en el país se habrían creado en el sexto mes del año únicamente 20,597 plazas.

Ya sea que se consideren las plataformas o no, la creación de empleo de junio representa una mejora frente hace un año, cuando se perdieron 46,378 puestos de trabajo.

Desde otra perspectiva, de enero a junio se han generado 262,628 empleos (únicamente 232,522 si se excluye el empleo asociado a plataformas), cifra que se compara positivamente frente a las 87,287 contrataciones netas del primer semestre del 2025.

Sin embargo, el empleo formal generado durante el primer semestre del año aún es insuficiente para reponer los 320,692 empleos que se perdieron en el ciclo estacional de diciembre.

De modo que al 30 de junio del 2026 se tienen registrados ante el IMSS 22 millones 779,704 puestos de trabajo, la mayor cifra para cualquier mes de junio, pero inferior en 58,064 personas respecto del máximo histórico absoluto del indicador, registrado en noviembre del 2025.

Otra métrica: en los últimos 12 meses se generaron 454,038 empleos lo que significa que la nómina nacional creció a un ritmo de 2.03 por ciento. Esto representa una mejora frente al ritmo de 1.55% registrado en mayo, que fue equivalente a la creación de 346,637 plazas de trabajo.

Mundial impulsa

Con respecto a estos datos, Alberto Alesi, director General de ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica, dijo que “vemos el empleo que se acumuló en lo que va del año, las cifras siguen siendo positivas y para ello mucho ayudó el tema de las plataformas digitales. Aunque, los registros de trabajadores de plataformas digitales son súper cíclicos en función de los momentos de demanda, como el Mundial por la alta movilización de personas”, agregó.

Al cierre de junio se tenían registrados ante el IMSS 237,627 trabajadores asociados a plataformas, cifra máxima desde que se comenzó a instrumentar la reforma de formalización de esta modalidad en julio del año pasado.

A pesar del avance global en la afiliación, dos de los principales sectores de la actividad económica del país mostraron contracciones en su tasa de variación anual al comparar junio de 2026 contra junio de 2025.

El sector agropecuario reportó una caída anual de -3.9%, mientras que de la transformación registró un descenso de -1.2% en el mismo periodo. El resto de las actividades mantuvieron variaciones positivas, encabezadas por transportes y comunicaciones con un alza de 15.8 por ciento.

Respecto a los ingresos, el reporte oficial del organismo destaca de manera textual: "Al cierre de junio de 2026, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 669.1 pesos". El salario presenta un cambio nominal de 40.2 pesos en su comparación anual.

Por entidad federativa destacan Estado de México, Ciudad de México y Baja California, con aumentos anuales superiores a 5.0%". De manera específica, el Estado de México lideró el crecimiento con una tasa anual del 7.4%, seguido por la Ciudad de México con 6.1% y Baja California con 5.4%.

En contraste, varias entidades federativas se ubicaron en terreno negativo en la comparación anual, registrando mermas en sus plantillas laborales; entre los retrocesos se encuentran los estados de Guerrero con una caída de -3.6%, Tamaulipas con -2.4% y Morelos con -2.3 por ciento.