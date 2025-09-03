Quintana Roo presentará campaña publicitaria del Mundial 2026 en el Cancún Travel Mart

Cancún, QRoo.- Se presentó la edición 2025 del Cancún Travel Mart, el encuentro de negocios entre la oferta hotelera del Caribe mexicano y las agencias de viajes, touroperadores mayoristas y demás actores de la industria turística.

Entre las novedaes de este encuentro a realizarse entre el 22 y 24 de octubre en el hotel Iberostar de Cancún, se anunció la presentación de la campaña promocional con la que el Caribe mexicano buscará capitalizar el auge en llegada de turismo que se espera previo y durante la realización del Mundial de Futbol en 2026.

Así lo comentó Liz Melo, vicepresidenta de Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, al referirse a la importancia de los anuncios que se harán en este Travel Mart:

“Vamos a tener dos conferencias; en una estará presentándose a ustedes el lanzamiento de un proyecto que, como asociación, estamos llevando a cabo con una empresa internacional de suma relevancia, y tendremos una segunda presentación de otro proyecto que, en conjunto con la Secretaría de Turismo estamos desarrollando para lograr mayor impacto a nivel del destino turístico que somos”.

Por su parte, Rodrigo de la Peña, confirmó que el lanzamiento de la campaña estará a cargo de las autoridades estatales, por ello no podía adelantar ningún detalle, sin embargo, aseguró que han estado trabajando de manera intensa para poder capitalizar mediante promociones y estrategias publicitarias el mayor volumen posible de turistas, sobre todo sudamericanos, ahora que ya hay fecha oficial para el regreso de la visa electrónica para brasileños en febrero de 2026.

Aunque aún no se ha confirmado, el Caribe mexicano tiene la expectativa de poder realizar un FIFA-Fest para atraer aficionados de balompié aun cuando no es sede de ningún partido.

Sobre la edición 2025 del Cancún Travel Mart la vicepresidenta Liz Melo expuso que desde su reanudación en 2021, tras la pausa obligada por la pandemia en 2020, este encuentro B2B de la industria sin chimeneas ha mostrado un crecimiento notable, pues tan sólo en empresas compradoras se ha aumentado el número en 116.98%; mientras que en delegados compradores el incremento es de 143.4 por ciento.

Para este año espera la participación de representantes de 20 países, 164 empresas participantes y 351 delegados.

En 2024, el Cancún Travel Mart reportó 3,850 citas de negocios y más de 4,950 millones de dólares en negociaciones.

Asimismo, participaron un total de 276 compradores de 133 empresas; mientras que delegados, expositores y proveedores fueron 364 de 128 empresas.