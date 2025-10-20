Presentarán en el Cancún Travel Mart campaña mundialista del Caribe mexicano

Cancún, QR. El próximo jueves 23 arranca la 37 edición del Cancún Travel Mart, el encuentro de negocios más importante el Caribe mexicano, donde se lanzará la campaña oficial del Mundial de Futbol 2026 para atraer a Quintana Roo el mayor número de aficionados de esta justa deportiva.

“Vienen más acciones, el viernes lo daremos a conocer oficialmente, que no solo implica contar con dos selecciones hospedadas en hoteles de Quintana Roo, sino la organización de fan fest, una campaña, así como paquetes vacacionales dirigidos a las aficiones que quieran vivir en Mundial y puedan hacerlo hospedadas desde el Caribe mexicano”, comentó Bernardo Cueto, secretario de Turismo de Quintana Roo.

Confirmó además la instalación de pantallas gigantes en espacios públicos para poder ver en tiempo real las transmisiones de los partidos.

Por su parte, Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPMIM), confirmó que el lanzamiento de la campaña estará a cargo de las autoridades estatales, luego de un arduo trabajo para poder capitalizar mediante promociones y estrategias publicitarias el mayor volumen posible de turistas, sobre todo sudamericanos, ahora que ya hay fecha oficial para el regreso de la visa electrónica para brasileños en febrero de 2026.

Aunque aún no se ha confirmado, el Caribe mexicano tiene la expectativa de poder realizar un FIFA-Fest para atraer aficionados de balompié aun cuando no es sede de ningún partido.

Apenas la semana pasada, también se confirmó que los hoteles Mayakoba y Moon Palace, en Cancún y Playa del Carmen, forman parte de la lista oficial de Base Camps para la Copa Mundial de la FIFA 2026, es decir, albergarán a dos selecciones que participarán en esta competición.

Sobre la edición 2025 del Cancún Travel Mart, Liz Melo, vicepresidenta de la AHCPMIM, expuso que desde su reanudación en 2021, tras la pausa obligada por la pandemia en 2020, este encuentro B2B de la industria sin chimeneas ha mostrado un crecimiento notable, pues tan sólo en empresas compradoras se ha aumentado el número en 116.98%; mientras que en delegados compradores el incremento es de 143.4%.

Para este año espera la participación de representantes de 20 países, 164 empresas participantes y 351 delegados.

En 2024, el Cancún Travel Mart reportó 3,850 citas de negocios y más de 4,950 millones de dólares en negociaciones.

Asimismo, participaron un total de 276 compradores de 133 empresas; mientras que delegados, expositores y proveedores fueron 364 de 128 empresas.

rrg