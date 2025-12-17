Anuncian inversión pública y privada para proyectos de energía eléctrica en la Península de Yucatán

Cancún, QRoo.- Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se anunció una importante inversión pública de generación eléctrica en Quintana Roo y otros cinco proyectos de inversión privada para toda la península de Yucatán.

El primer anuncio estuvo a cargo de Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien presentó un proyecto de Central Fotovoltaica para Quintana Roo con capacidad de 110 megawatts.

Para esta obra, se trabaja de la mano con el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), bajo un esquema de coordinación institucional mixta, mediante el cual se establecieron mesas tripartitas que identificaron en Quintana Roo las mejores condiciones técnicas y de vialidad financiera para el desarrollo de este proyecto de energía solar.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena Escobar, anunció un total de 20 proyectos privados en el país, de los cuales cinco corresponden a la Península de Yucatán que implican una inversión de 2,219 millones de dólares, cuya entrada en operación está programada para junio de 2028 y junio de 2029.

Estos 20 proyectos son resultado de una convocatoria lanzada en octubre, en la que se ofertó a los privados una capacidad total de 6 mil megawatts en seis regiones del país, donde se necesita reforzar la infraestructura eléctrica para dar viabilidad también a la llegada de nuevas inversiones de otros sectores.

La titular de Sener aseguró que para la selección de estos 20 proyectos privados no solo se evaluó que atendieran la demanda que se necesitaba, sino que se incorporó también un eje transversal de compromiso con la justicia energética mediante inversiones de planes de gestión social, y se valoró también la innovación y el desarrollo tecnológico como criterios de evaluación.

Del total, 15 son proyectos fotovoltaicos con una capacidad de 2 mil 471 megawatts, así como cinco de energía eólica que aportarán 849 megawatts; es decir, que tendrán una capacidad conjunta de 3 mil 320 megawatts, además de 1,488 megawatts de almacenamiento de energía.

Se construirán en Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro.