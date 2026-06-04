AMPI Puebla rechaza “tope” a rentas como proponen el Congreso local

Puebla, Pue. Ante la propuesta en el Congreso de Puebla de poner un tope del 4% al aumento de las rentas, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarias (AMPI) se pronunció en contra, ya que se mermarán las inversiones, sobre todo en el mercado de viviendas, donde se tiene un déficit del 16%.

Julio Javier Préstamo Abrego, presidente de la sección Puebla del organismo, consideró que hay un exceso de atribuciones del poder legislativo sobre imponer “topes” al mercado inmobiliario.

Indicó que se quiere vulnerar el principio de “oferta y demanda” entre particulares; además, limitar a los desarrolladores y propietarios de inmuebles sobre el costo de rentas y que no incrementen pese a los gastos que genera el mantenimiento de una casa o departamento.

Consideró que el Congreso del estado debería mejor plantear propuestas o peticiones al gobierno para compensar la falta de viviendas, cuya producción se viene cayendo después de la pandemia por Covid-19.

Sostuvo que en Puebla se tienen rentas bajas, pues hay zonas en las que los costos son de 4,000 a 5,000 pesos al mes, “los cuales se consideran accesibles”.

Puebla, con rentas baratas

Préstamo Abrego dijo que aún se pueden rentar departamentos de 110 metros cuadrados, a un costo de 6,000 pesos, dentro de unidades habitacionales.

“Puebla está dentro de los seis estados con las rentas más económicas, al tener un mercado amplio para las familias, según sus ingresos”, contó.

En este sentido, dijo que la propuesta legislativa, en caso de aprobarse sin escuchar al sector mobiliario, como son socios de la AMPI, traerá más perjuicios que beneficios.

Recalcó que la renta de casas o departamentos se concentra en los municipios de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Puebla; sin embargo, no tienen un porcentaje preciso de cuántos inmuebles se ocupan bajo ese esquema.

Comentó que bajo esas condiciones de poner topes a rentas, implicará que constructores no hagan más oferta y que los compradores que se dedican a las bienes raíces, dejen de comprar inmuebles sino los pueden rentar al precio deseado, según la zona.

Indicó que esperarán a la definición de esa propuesta y, con ello, determinar alguna acción legal, pero anteponiendo el diálogo.