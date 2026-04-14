Oficinas y consultorios dinamizan el mercado inmobiliario en Puebla: AMPI

Puebla, Pue. La renta de oficinas y consultorios está dinamizando al sector inmobiliario en Puebla, lo que despierta el interés de desarrolladores locales y foráneos, destacó la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Julio Javier Préstamo Abrego, presidente del organismo, sección Puebla, explicó que han visto un incremento del 20% en renta de espacios dentro de esos mercados durante el último año, lo que generó que se invirtieran en nuevos complejos, algunos que se terminarán en este 2026 y otros iniciaron obras en enero pasado.

Mencionó que médicos especialistas están optando por independizarse, por lo cual buscan espacios que estén en la periferia del Centro Histórico, lo que llevó a desarrolladores locales para generar infraestructura.

Asimismo, dijo, ocurre con el mercado de oficinas, bajo el esquema coworking o espacios convencionales, de las cuales también se tiene oferta nueva.

Préstamo Abrego estimó que en consultorios hay al menos dos obras en proceso en la zona de la colonia La Paz, al sur poniente de la ciudad, los cuales representan una disponibilidad de 100 espacios.

Mencionó que las especialidades médicas en Puebla, significan un gran mercado para los agentes inmobiliarios, quienes tratan de colocar lo que se tiene disponible tanto nuevo como usado.

“A Puebla están llegando pacientes del sur del país para tratar sus enfermedades al menos una vez al mes o cada dos meses, por lo que más especialistas quieren aprovechar esa necesidad de atención para abrir un consultorio”, ahondó.

Bajo este contexto, los desarrolladores locales y foráneos están generando más complejos de consultorios en la Angelópolis, porque hay mercado para vender o rentar.

Cambio tendencia de oficinas

Préstamo Abrego indicó que en el caso de oficinas, con la nueva tendencia del home office y el coworking, los desarrolladores están construyendo conforme a la necesidad de espacios, pero no deja de haber inversiones.

Dijo que se pasó de hacer edificios de grandes oficinas a espacios que puedan ser divididos conforme a la necesidad del negocio, ya que los empresarios nuevos quieren tener una sede donde recibir a sus clientes o mensajería, mientras que firmas con más tiempo, quieren migrar a espacios con mejores servicios acorde a sus actividades.

Lo anterior, dijo, beneficia a los desarrolladores para generar oferta factible de ocuparse rápido y no retrasar la recuperación de su inversión.

Mencionó que en la zona centro y sur de la ciudad se construyen oficinas de esas condiciones, sobre todo en los últimos tres años, tras la pandemia de Covid-19, lo que obligó en su momento a trabajar por home office y al pasar dicha contingencia, el modo de trabajar cambió para algunas empresas.

Indicó que se vienen nuevas inversiones, aunque no puede adelantar cuántas serán, pero la mayoría corresponde a desarrolladores foráneos que ven un potencial de aterrizar proyectos durante el 2026.