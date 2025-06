Informalidad pone en riesgo al sector inmobiliario en Jalisco: AMPI

Guadalajara, Jal. Debido a la informalidad, innumerables operaciones del sector inmobiliario en Jalisco están en riesgo, advirtió la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Guadalajara, Karen Julieta Correa.

De acuerdo con datos de AMPI, en la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta, las operaciones de compra-venta ascienden a más de 135,000 millones de pesos al año; se realizan más de 110,000 operaciones de compra-venta y de ellas, 45,000 son de vivienda por lo que, advirtió Correa, la informalidad golpea directamente a la sociedad.

"Actualmente hay más de 500 proyectos inmobiliarios verticales en pre-venta, activos en Jalisco, imagínense toda la derrama económica que hay alrededor de este sector; y el mercado en arrendamiento representa más de 25,000 millones de pesos anuales. Somos segundo lugar nacional en colocación de créditos hipotecarios bancarios y de Infonavit", subrayó Correa Cabrales.

"Sin embargo, este gran motor económico sigue operando en gran parte en la informalidad", subrayó la presidenta de AMPI.

"La tasa de informalidad laboral en Jalisco es del 45% y eso también le pega al sector inmobiliario. Aunque más de 45,000 personas en Jalisco están registradas como servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muchas operaciones se dan sin ninguna garantía, sin contratos formales, sin tener ninguna certificación entre los asesores inmobiliarios y mucho menos se puede garantizar la certeza jurídica", enfatizó.

"Esta informalidad afecta directamente a la seguridad patrimonial de las familias, frena la inversión y obviamente, deteriora la confianza en el mercado", advirtió la dirigente del sector.

Llaman a modificar ley inmobiliaria

La presidenta de AMPI Guadalajara urgió al Congreso local a modificar la Ley Inmobiliaria de Jalisco para que establezca la obligatoriedad del registro en el padrón inmobiliario y la acreditación para todos los integrantes del sector, además de una supervisión efectiva por parte de la autoridad.

"La profesionalización no debe ser una opción, debe ser una obligación. Creemos que todos, asesores, valuadores, promotores, desarrolladores, arrendadores, las plataformas, los notarios y las autoridades, estemos dentro del mismo marco de legalidad y profesionalismo", expresó.

"No se vale que se aplique la ley para unos y para otros no; y todos los que elegimos la formalidad, estamos pagando los platos rotos de los que no", ahondó Correa.

Certeza jurídica para atraer IED

La presidenta de AMPI Guadalajara también advirtió que la certeza jurídica en el sector inmobiliario, también puede reflejarse en mayor atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia el estado.

"Hoy, gracias a la relocalización de muchas empresas y la integración de las cadenas de suministro, Jalisco se posiciona como un destino estratégico para el mundo; contamos con 130 parques industriales y la derrama económica (inversión) de las empresas que buscan establecerse en México por certeza legal nos coloca a Jalisco como el cuarto lugar a nivel nacional de Inversión Extranjera Directa", enfatizó.