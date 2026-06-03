México espera que amenaza de aranceles de EU por trabajo forzoso sea modificada en revisión del T-MEC

La Secretaría de Economía confía en que el nuevo plan arancelario ⁠de Estados Unidos ⁠contra los países que no han logrado frenar el comercio de productos fabricados con mano de obra forzada, que incluye a México, sea modificado en la discusión bilateral como parte de la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).

La Secretaría de Economía informó en un comunicado que se ⁠trata todavía de una ⁠propuesta, ⁠no de una medida ⁠definitiva, y que el proceso preliminar requiere de la recepción de comentarios, consultas y discusiones que se llevarán a cabo durante ⁠los siguientes 45 días.

En la víspera, la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) hizo pública, como parte de la investigación de la Sección 301 sobre países que realicen importaciones de bienes producidos bajo “trabajo forzoso”, una propuesta para imponer medidas arancelarias adicionales a varios países.

La medida propuesta deriva de una investigación que señala la presunta falta de prohibición y aplicación efectiva de 60 países —incluyendo la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y México— para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso en terceras naciones.

Como resultado de la investigación, la USTR propusó un incremento del 10% a las importaciones provenientes de México, así como de 13 economías adicionales, incluyendo a la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido.

Para las 46 economías restantes sujetas a la investigación, el gobierno de Donald Trump propone aranceles adicionales del 12.5 por ciento.

Sobre la referida propuesta, la Secretaría de Economía puntualizó:

La investigación bajo la Sección 301 de la USTR está relacionada con una estrategia para substituir los aranceles IEEPA (que fueron eliminados por la Suprema Corte) y la Sección 122 (cuyo vencimiento será el próximo 24 de julio).

(que fueron eliminados por la Suprema Corte) y la Sección 122 (cuyo vencimiento será el próximo 24 de julio). Se trata de una propuesta, no de una medida definitiva . El proceso preliminar requiere la recepción de comentarios, consultas y discusiones que se llevarán a cabo durante los siguientes 45 días.

. El proceso preliminar requiere la recepción de comentarios, consultas y discusiones que se llevarán a cabo durante los siguientes 45 días. México confía en que la propuesta arancelaria será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que México y Estados Unidos continuarán sosteniendo en las próximas semanas, como parte de la revisión del T-MEC.

¿Qué países corren más riesgo de aranceles?

La USTR propuso aranceles adicionales del 10% sobre las importaciones procedentes de Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México, Pakistán, Argentina, Bangladés, Camboya, El Salvador, Guatemala, Malasia, Taiwán y el Reino Unido. Precisó que todos ellos contaban con planes o programas parciales en vigor.

Además la Representación Comercial estadounidense impondría aranceles adicionales del 12.5% a los 45 países restantes que investigó. Entre ellos se encuentran China, India, Nigeria, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda.

"El hecho de que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos fabricados con trabajo forzoso es inaceptable", dijo el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.

"Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones de desigualdad".

La USTR indicó que aceptará comentarios públicos sobre los aranceles propuestos y otras medidas correctivas hasta el próximo 6 de julio, y que está prevista una audiencia pública para el 7 de julio.