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Asciende a 235 la cifra de muertos por los dos fuertes terremotos en Venezuela
Cientos de personas quedaron atrapadas bajo los escombros y muchas más seguían en paradero desconocido este jueves, después de los dos potentes terremotos que causaron estragos la tarde de ayer en la capital venezolana, Caracas, y sus alrededores, dejando a miles de personas sin hogar.
Al menos 235 muertos han dejado los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles, según un nuevo balance suministrado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado.
Un reporte previo daba cuenta de 188 fallecidos y poco más de 1,500 heridos.
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"Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud", dijo el ministro Alvarado este jueves a la televisión estatal.
Cientos de personas quedaron atrapadas bajo los escombros y muchas más seguían en paradero desconocido el jueves, después de los dos potentes terremotos que causaron estragos en la capital, Caracas, y sus alrededores, dejando a miles de personas sin hogar.
Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió el miércoles 24de junio por la tarde una zona situada a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas, seguido, menos de un minuto después, de un sismo de magnitud 7.5, el más fuerte en más de un siglo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
La catástrofe se abatió sobre un país que lleva años lidiando con una crisis económica que ha dejado gran parte de su infraestructura en un estado precario, lo que complicaba las labores de rescate y recuperación, y supone una prueba para el Gobierno interino del país, que recibía promesas de ayuda de la comunidad internacional.