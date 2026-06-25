Asciende a 235 la cifra de muertos por los dos fuertes terremotos en Venezuela

Al menos 235 muertos han dejado los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles, según un nuevo balance suministrado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Un reporte previo daba cuenta de 188 fallecidos y poco más de 1,500 heridos.

"Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud", dijo el ministro Alvarado este jueves a la televisión estatal.

Cientos de personas quedaron atrapadas bajo los escombros y muchas más seguían en paradero desconocido el jueves, después de los dos potentes terremotos que causaron estragos en la capital, Caracas, y sus alrededores, dejando a miles de personas sin hogar.

Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió el miércoles 24de junio por la tarde una zona situada a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas, seguido, menos de un minuto después, de un sismo de magnitud 7.5, el más fuerte en ⁠más de un siglo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La catástrofe se abatió sobre un ⁠país que lleva años lidiando con una crisis económica que ha dejado gran parte de su infraestructura en un estado precario, lo que complicaba las labores de rescate y recuperación, y supone una prueba para el Gobierno interino del país, que recibía promesas de ayuda de la comunidad internacional.