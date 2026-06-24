Buscan candidatura al menos 30 legisladores

Con la mira puesta en ser candidatos a gobernadores de los 17 estados que renovarán la gubernatura en el 2027, ya sea por la coalición Morena-PVEM-PT o de manera individual por uno de cualquiera de los tres partidos aliados, 18 senadores y 12 diputados federales han solicitado licencia al cargo, misma que les fue concedida.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de ayer fueron aprobadas, a mano alzada, las licencias de 12 legisladores federales en total: cinco senadoras y un senador, tres diputados y tres diputadas.

La semana pasada, la Comisión Permanente aprobó la separación del cargo de seis senadoras y cinco senadores y de cinco diputados federales y una diputada: 17 en total.

Para estar en disposición de contender por la gubernatura de Chihuahua, la senadora Andrea Chávez (Morena) solicitó licencia desde pasado 15 de abril.

La candidatura al gobierno de Aguascalientes será disputada por la senadora Nora Ruvalcaba Gámez (Morena); la de Baja California por los senadores Julieta Ramírez Padilla y Armando Ayala Robles, y por el diputado federal Fernando Jorge Castro, todos morenistas.

La diputada Gricelda Valencia (Morena) quiere gobernar Colima.

Buscan la candidatura al gobierno de Guerrero los senadores Beatriz Mojica y Félix Salgado Macedonio.

Por la de Michoacán pujan la senadora Reyna Ascencio Ortega y Raúl Morón, de Morena, y el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar (PVEM.

Los senadores pevemista Jasmine María Bugarín y morenista Miguel Pavel Jarero quieren la candidatura al gobierno de Nayarit.

Quieren la candidatura al gobierno de Nuevo León los senadores Blanca Judith Díaz (Morena) y el pevemista Waldo Fernández.

La senadora morenista Ana Lilia Rivera (Morena) y el diputado federal Raymundo Vázquez, su correligionario, quieren gobernar Tlaxcala.

Anhelan la candidatura al gobierno de Zacatecas la senadora Verónica Díaz Robles y los diputados federales Julia Olguín, José Narro Céspedes y Ulises Mejía.

La candidatura a la gubernatura de Querétaro la quieren una senadora y tres diputados federales; la de Quintana Roo, un senador y una diputada federal; la de Sinaloa, una senadora y dos diputados federales y la senadora Lorenia Valles, la de Sonora.