Alianza de Morena tendría tensiones en nueve estados

En al menos nueve de las 17 entidades federativas en que habrá elecciones de gobernador el 6 de junio del 2027 la designación de quienes terminarán siendo candidatos a la gubernatura de la coalición oficialista Morena-PVEM-PT, de entre 54 aspirantes, será “complicada”, aunque en ninguna la negociación política será “enteramente tersa”, anticiparon los politólogos Javier Contreras Vázquez y Fernando Dworak.

Habrá “tensión”, coincidieron, en Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.

Dworak, analista y consultor político, descartó que en San Luis Potosí se concrete la alianza entre el partido gobernante y sus dos aliados desde el 2018 para contender por la gubernatura; Contreras Vázquez, profesor de la UNAM, dijo que todavía “no lo descarto” porque eso depende de los acuerdos en curso entre las dirigencias de Morena y PVEM.

“No me preocupa tanto que no vayan (juntos), sino que haya algún acuerdo de quién va a echarle la mano a quién”, comentó Dworak al anticipar que en aquel estado se repetirá el escenario de hace cinco años cuando Morena contendió solo, con una “candidata desechable” justamente para perder y favorecer al partido verde.

En Nuevo León, Sinaloa y Campeche, explicó Contreras Vázquez, previo a negociar con el PVEM y PT, Morena tendrá que acordar al interior.

“Donde podría haber complicaciones sería en el caso de Nuevo León, Sinaloa y Campeche.

Pensando mucho en las últimas problemáticas que han aquejado a los militantes del partido Morena, en el gobernador con licencia (Rubén) Rocha Moya, se vislumbra que hay un retroceso en las preferencias del electorado hacia el partido guinda en aquella entidad federativa, así como en el caso de Campeche, encabezado por Layda Sansores”.

En Sinaloa y Campeche, adelantó, “puede ser que haya un jaloneo mayor debajo de la mesa en la coalición gobernante para poder definir a una candidatura común”.

“Veo difícil que sea encabezada la candidatura común por otro partido político que no sea Morena, pero justamente se fortalecerán los vetos que el PT y el Verde Ecologista pueden imponer sobre la mesa a las posibles candidaturas que quiera impulsar el partido guinda”.

En el caso específico de Nuevo León, enfatizó, hasta que no se logre un acuerdo definitivo al interior de Morena no podrá negociar con sus aliados.

“Primero se tiene que acomodar el partido al interior, definir una candidatura y entonces negociarla en la mesa con el Verde y el Partido del Trabajo… Nuevo León es un asunto más bien interno…”

Tensión

Dworak consideró que en Guerrero habrá “tensión” porque Morena no tiene fácil la negociación interna e inclusive no ve improbable que el senador Félix Salgado Macedonio, papá de la actual gobernadora Evelyn, termine abandonando el partido para contender por el PRI, ante la imposibilidad de hacerlo por Morena por el candado anti nepotismo.

“¿Félix Salgado Macedonio va a salir a la calle, va a comenzar a hablar, va a comenzar a mover gente, a hacer eventos? Lo que va a hacer es liderar a todos los demás aspirantes porque él tiene la fuerza que los otros no tienen.

“Él quiere ser gobernador y si no le hacen caso y si no quiere Morena ese capital político que van a entregar lo puede usar. Y lo puede postular el Verde o el PT o incluso el PRI en algún caso extremo. Obviamente, para cualquier partido si él muestra el músculo político, pues va a ser una victoria casi segura. Entonces, yo no dudaría que él comience a ver qué puede hacer para que los otros lo compren”.

La estructura política que controla a través de su hija, dijo, la puede usar para otros medios y otras personas.

“Estamos en un momento en donde él va a hacer lo que le conviene… a menos que le muestren que no es tan fuerte”.

En los estados en disputa de la candidatura a gobernador, aseguró el experto, se habrán de flexibilizar los acuerdos entre la coalición oficialista en la medida en que “pacten un acomodo para su gente… Aquí el gran problema es que va a hacer Morena para acomodar a toda su gente”.

A la pregunta de si anticipa que habrá dados cargados a favor de determinados aspirantes en algunos estados, respondió que “es muy probable”, pero que todos los aspirantes saben que si hay alguna persona “completamente favorecida’’ mostrarán “músculo para que les den una alcaldía, una diputación o los metan a la campaña para luego ser secretario de Gobierno o funcionario del gabinete… No todo mundo compite pensando en ganar y es muy probable que ya sepan quién suena, quién o quiénes son las personas con mayor posibilidad. Mientras haya acomodo para todo mundo va a haber gobernabilidad”.