Vinci Airports prevé una ralentización del tráfico global, pero mantiene optimismo en México

Vinci Airports, filial del grupo francés VINCI, prevé que el crecimiento ⁠del tráfico aéreo se ralentice hasta finales de año, ya que el aumento de los precios del combustible para aviones y las tensiones geopolíticas están afectando al sector de la ⁠aviación, aunque no se observan recortes importantes ⁠en la capacidad de las aerolíneas y la empresa sigue abierta a la expansión en México y en otros lugares.

"Por primera vez, se observa una nueva volatilidad en distintos mercados", declaró a Reuters el director general de Vinci Airports, Remi Maumon de Longevialle, durante una visita a México, aludiendo a las tensiones en Oriente Medio y Asia.

"El crecimiento del tráfico podría ser ligeramente inferior al del año pasado". Maumon de Longevialle señaló que el mayor operador privado de aeropuertos del mundo no había observado cambios "dramáticos" en la capacidad de las aerolíneas, a pesar de los temores iniciales en Europa y Norteamérica de que las compañías pudieran modificar sus horarios de forma más drástica.

Las aerolíneas se estaban adaptando a los costos del combustible, afirmó, pero no en un grado que debiera preocupar a los inversionistas . "Es justo reconocer que el crecimiento no alcanzará las mismas cifras que en años anteriores", afirmó.

"Pero no hay ninguna preocupación concreta por que las aerolíneas cambien o ajusten drásticamente sus capacidades". Aún así, Maumon de Longevialle señaló que México seguía siendo un mercado en crecimiento a largo plazo para Vinci, que se convirtió en el principal accionista del operador ⁠aeroportuario OMA hace casi cuatro años.

Destacó el papel ⁠de Monterrey como centro de negocios y ⁠lo que describió como un marco de concesiones estable. El director ejecutivo de OMA, Ricardo Dueñas, señaló ⁠que la empresa había invertido 8,000 millones de pesos (456.41 millones de dólares) en Monterrey durante los últimos cinco años y tenía previsto invertir otros 8,000 millones de pesos en los próximos cinco años. Se espera que parte de la ampliación de la terminal del aeropuerto entre en funcionamiento a finales de año, con nuevas aperturas parciales hasta finales de 2027, añadió.

Maumon de Longevialle tampoco descartó una mayor expansión. "Si surgen nuevas oportunidades en México, podríamos considerarlas", ⁠afirmó, y añadió que Vinci también estaba abierta a oportunidades de crecimiento en otros lugares.