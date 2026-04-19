Advierte Amatur afectación al turismo por limitar uso comercial de patrimonio cultural

Cancún, QRoo.- Luego del fallo de la Corte que apunta a limitar el uso comercial del patrimonio cultural de los pueblos originarios en México, la Asociación Mexicana de Agencias de Turismo (AMATUR) expresó su preocupación al considerar que esto podría afectar de manera significativa a la industria turística en el país.

A través de un posicionamiento público, Sergio González Rubiera, presidente del organismo, señaló que estas medidas no solo impactan a una compañía en particular, sino que representan un riesgo más amplio para el sector turístico, al poner en entredicho el uso de elementos culturales que forman parte esencial de la promoción de México a nivel internacional.

“Es por ello que manifestamos desde aquí, por una parte, nuestra solidaridad al Grupo Xcaret, que tanto ha contribuido a lo largo de más de tres décadas a la promoción de nuestros destinos y al fomento de la cultura y las tradiciones de México, sino que además manifestamos nuestro total rechazo a estas disposiciones de la Suprema Corte y nos unimos al exhorto de otros grupos empresariales para solicitar, primero, que se revise la ley, sus lagunas y carencias; que se elimine la discrecionalidad, y por otra parte, que se trabaje a la brevedad posible en la redacción de un reglamento coherente, útil y con la participación de los grupos empresariales”, puntualizó.

El organismo subrayó que la cultura, y en especial la herencia maya, constituye uno de los principales atractivos para los visitantes, más allá del tradicional segmento de sol y playa.

En ese sentido, advirtió que limitar su promoción podría afectar la llegada de turistas y, con ello, la generación de empleos y la aportación económica del sector.

Cuestionó la aplicación de la ley vigente, promulgada en 2022, al señalar que presenta vacíos legales y carece de un reglamento que defina con claridad sus alcances, lo que abre la puerta a interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad.

El fallo judicial

El pasado 27 de maro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el amparo que le permitía a Grupo Xcaret el uso de elementos culturales de la civilización Maya en sus parques temáticos.

El caso se origina a partir del expediente 1649/2024, cuando la empresa se amparó contra la orden del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) de retirar de circulación y exhibición contenidos publicitarios que utilizaban elementos del patrimonio cultural maya.

Durante el juicio la empresa argumentó que contaba con una autorización para el uso de los elementos culturales, otorgada por un órgano denominado “El Gran Consejo Maya”.

El juzgado de distrito que conoció del asunto le concedió la suspensión definitiva a la empresa, permitiéndole continuar con el uso del patrimonio cultural en su publicidad en tanto se resolvía el fondo del asunto.

El caso llegó al pleno de la Corte, la cual concluyó que el patrimonio cultural material e inmaterial pertenece colectivamente a los pueblos y comunidades indígenas, por lo que su protección es un asunto de orden público e interés social.

“El Estado tiene la obligación de garantizar el resguardo de dicho patrimonio frente a cualquier uso indebido o no autorizado”, se lee en el fallo de la Corte.

Protestas

Apenas el jueves de 16 de abril, alrededor de 50 personas, en su mayoría canoeros, se manifestaron en la Plaza 28 de Julio de Playa del Carmen, por la suspensión de la Travesía Sagrada Maya, organizado por Grupo Xcaret.

Los participantes manifestaron su rechazo a la suspensión del evento, hecho que fue considerado como un atentado contra uno de los eventos tradicionales más importantes de Quintana Roo.

Los inconformes indicaron que la Travesía Sagrada Maya no solo es un atractivo turístico, sino una expresión viva de la cultura ancestral de la región.

La suspensión de la travesía, según un comunicado de Grupo Xcaret, fue tomada ante la falta de certidumbre luego de perder el amparo que le permitía el uso de elementos prehispánicos en sus parques y actividades.