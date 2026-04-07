Restauranteros de Cancún no lograron ventas esperadas en Semana Mayor

Cancún, QRoo.- La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún reporta que no lograron cumplir con sus expectativas de incrementar en 30% sus ventas durante la primera mitad de las vacaciones de Semana Santa.

Perla Flores, presidenta del organismo en la entidad, indicó que la proyección de lograr un repunte del 30% durante la Semana Mayor no se hizo realidad, pues la mayoría de los restaurante se quedaron con los mismos números, o incluso por debajo de los porcentajes habituales.

“Solo una minoría de los restaurantes de Quintana Roo alcanzó un repunte del 15 por ciento en ventas”, dijo.

Sólo los negocios instalados en los sitios turísticos fueron los que tuvieron mayor derrama económica, aunque precisó que tampoco fue la esperada.

"En algunos restaurantes pudieron llegar a mostrar entre un 15 y un 20 por ciento, pero fueron una minoría", añadió.

Lamentó que el sector haya registrado estos bajos niveles de venta a pesar de los esfuerzos de publicidad realizados con semanas de anticipación.

Confió en que esta tendencia no termine por marcar el resto de la temporada vacacional de Semana Santa, aunque es poco probable que este escenario se revierta.

Previo al arranque de las vacaciones, Flores Navarro había proyectado un repunte del 30 por ciento en la ocupación de los restaurantes al menos durante la primera mitad del periodo de asueto.

Los centros de consumo se prepararon con paquetes y menús especiales para atraer a los comensales y mejorar la experiencia culinaria con la esperanza de resarcirse de la disminución en el gasto promedio que se ha registrado entre los comensales en lo que va del presente año.