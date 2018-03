El Gobierno del estado asesorará a los concesionarios del transporte público para que compensen el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR), alternativa que evitará ajustes en las tarifas de autobuses ante el incremento en el precio de los combustibles.

El gobernador, Francisco Domínguez, indicó que, tanto el transporte público como el de carga pesada, existe la posibilidad de recurrir al acreditamiento, siempre que los gastos por la adquisición de diesel estén facturados.

Con esta medida, garantizó que no incrementará la tarifa del transporte público en el estado, por lo que el primer acercamiento con las empresas lo realizará el instituto del transporte para hacer del conocimiento de esta posibilidad.

He pedido que la Secretaría de Planeación y Finanzas, a través del procurador fiscal, capacite a las empresas y concesionarios para hacer uso (de esto), y que no le afecte el IEPS al transporte púbico; son los únicos a quienes estos aumentos no les va a pegar , manifestó.

Con respecto al parque vehicular del estado, añadió que la Oficialía Mayor aún mide el impacto que tendrá en el gasto operativo; además de que giró instrucciones para realizar ajustes en el gasto corriente, pues no se incrementará el gasto del estado para gasolina.