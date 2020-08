Querétaro, Qro. Ante el inicio del nuevo ciclo escolar de forma virtual, la cobertura de conectividad es uno de los retos que se enfrenta en los diversos niveles educativos ante la pandemia de Covid-19.

En educación superior del estado, se estima preliminarmente que entre 10 y 15% de los estudiantes tienen limitaciones de conectividad, expuso el coordinador ejecutivo de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) —y rector de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ)—, José Carlos Arredondo Velázquez.

Este indicador —expuso— es un dato preliminar, debido a que las limitantes de conectividad abarcan diversos aspectos, desde la falta de equipo de cómputo, de internet, entre otras limitaciones.

“Todavía no tenemos un número del problema real de conectividad. Estamos pensando que rondará entre 10 y 15% de los estudiantes con esta problemática, la conectividad no solo tiene que ver con la facilidad del acceso al internet, por ejemplo hay equipos que no están preparados y disponibles como para recibir una clase a distancia, no es suficiente con tener un teléfono. La evaluación del diagnóstico no es fácil, es compleja, pero sí andaríamos por el orden de 10 y 15%, es un dato preliminar”, expuso.

Las universidades han detectado los retos en materia de conectividad, por lo que -agregó- ya desarrollan estrategias para que el inicio de actividades a distancia no limite la calidad educativa que reciben los estudiantes.

A través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) —explicó— se hizo un estudio de la actividad académica en el último semestre y cuatrimestre, lo que derivó que en el caso de Querétaro 100% de las universidades pudieron migrar sus planes de estudios a un esquema de educación a distancia.

“El reporte que tenemos de Querétaro es que 100% de las universidades pudieron migrar al plan a distancia, desarrollando sus actividades de manera múltiple, una de ellas fue a distancia, utilizando la conectividad y en los casos donde no era posible mudaron algún tipo de telefonía o algún otro tipo de estrategia, pero el reporte que tenemos del semestre y cuatrimestre que está concluyendo es que la atención en educación superior fue a 100% y efectivamente hubo asuntos de eventualidad, como la capacitación de los docentes para migrar a este sistema educativo, también hubo problemas de conectividad, no solo con los equipos de estudiantes, sino en el acceso a internet”, agregó.

Educación básica alista estrategias

En el nivel de educación básica, también se gestan estrategias para mitigar las problemáticas de conectividad, por lo que se mapearon las zonas del estado donde hay rezagos de conexión, siendo en estas áreas —de la Sierra Gorda y del Semidesierto— donde se iniciará con la entrega de cuadernillos, expuso el titular de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (Usebeq), Enrique De Echávarri Lary.

“En los espacios donde no se tiene conectividad se trabajará sobre varias estrategias, como medios digitales, redes sociales, plataforma en línea, contenidos en radio y en televisión y guías didácticas en cuadernillo. Para esas zonas donde no tenemos ni siquiera acceso a radio, tendríamos que repartir estas guías didácticas, se llevan los cuadernillos y los padres de familia los recogen, entonces tendríamos muchas estrategias trabajando, tenemos bien ubicado dónde trabajaríamos con conectividad, donde con cuadernillos, donde se fortalecería con radio y televisión”, explicó.

El próximo lunes 10 de agosto comenzará la entrega de cuadernillos en las zonas donde no hay otros medios de conectividad que faciliten la educación a distancia, así como la entrega de útiles escolares.

En el nivel de educación básica, el ciclo pasado cerró con 383,000 estudiantes de escuelas públicas y se pronostica que para este ciclo sumen alrededor de 387,000.

En tanto, que de febrero a julio, 2,288 estudiantes de nivel básico han solicitado migrar de un sistema de educación privada al sistema público, lo que representa alrededor de 0.6% de la matrícula del estado.

En este contexto, el secretario de Educación, Alfredo Botello Montes, ratificó que el ciclo escolar 2020-2021 iniciará el 24 de agosto, para educación básica, bajo un esquema de educación en línea, debido a que no hay condiciones para el regreso presencia, frente a la prevalencia de la pandemia de Covid-19.

kg